Violeta Urtizberea denunció públicamente acoso en las redes: “Tuve que cambiar mi número, no sé qué hacer”

Violeta Urtizberea

“Estoy sufriendo acoso de esta persona”, dijo Violeta Urtizberea en sus redes sociales junto con capturas de mensajes que le envió un seguidor, asegurando que difundiría su dirección y que junto con otros fanáticos iría a la puerta de su casa.

“Supuse que usabas peluca. En unos días vas a tener a fans en frente de tu casa”, dijo la persona cuyo nombre la ex actriz de Las Estrellas no dio a conocer. En otro mensaje agregó: “Ya tu dirección se la estoy pasando a todos. Si no lo sabías pasé tu número también. Así vos me bloquees voy a seguir pasando tu nueva dirección”.

La denuncia pública de Violeta Urtizberea

“Vos sos una mierda”, continuó y ella ya entre enojada, pero también preocupada, escribió al publicar los mensajes en sus redes: “No soy de dar lugar a estas cosas pero hace un tiempo estoy sufriendo acoso de esta persona, claramente no es la que figura en la cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no se bien qué hacer”.

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Violeta que entre el 2017 y 2018 fue una de las protagonistas de la tira de Polka Las Estrellas con Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Celeste Cid y Justina Bustos, suele subir fotos de su día a día con su pareja Juan Ingaramo y su hija Lila, que en septiembre cumplirá dos años.

Lamentablemente ella no es la primera famosa víctima de acoso en las redes sociales. En el verano, la participante de La Academia, Cande Ruggeri había sido atacada en Instagram por un seguidor. “Sacate los filtros, chanta”, comenzó un usuario y siguió: “Forra, ayer con coronavirus y hoy ya de alta. ¿Te hisopaste? Desparramando el virus, delirante. Quedate en tu casa, idiota”.

“Esta persona no para un segundo de insultarme. Ojalá encuentre algo para hacer con su vida, con el tiempo al pedo que gasta en insultarme. Ya lo bloqueé. No quiero estas energías en mi vida. Ya dada de alta, me quedé en casa cinco días más para cuidar a los demás, beso”, lo expuso ella en la misma red.

Cansada de los acosos y de que un seguidor le mande fotos subidas de tono, Noelia Marzol en el verano del año pasado también escrachó a un usuario en las redes. “Alguna vez le sucedió algo similar a casi todas las personas que frecuento del sexo femenino. A mi mamá, amigas, a todas”, había reflexionado la bailarina. “Esto me pasa desde hace tiempo. Conozco pocas mujeres que no hayan sufrido una situación similar”, dijo Marzol y aseguró que esas situaciones no le dan miedo, sino que le “indignan” y celebró que hoy estas cosas pueden hablarse: “Antes no teníamos esa libertad”.

“Algunos hombres tienen un problema grave con respecto a sus miembros. No entiendo por qué lo exponen como si una tuviera ganas de conocer su intimidad”, cerró la bailarina, que a partir del escrache público recibió muchos mensajes de mujeres que habían pasado cosas así, pero también de hombres que se solidarizaron con ella.

Martita Fort también dijo públicamente que un hombre le había enviado fotos de sus genitales a través de las redes sociales y que ella lo denunció en Instagram. “La semana pasada una persona le mandó una foto de su miembro. La red social le respondió que no infringía ninguna norma, entonces, ella lo puso en sus historias para que sus seguidores también lo denuncien. Y todo quedó en la nada porque la cuenta sigue existiendo”, dijo a Teleshow Natalia Román, ex relacionista pública de los Fort.

