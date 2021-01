Cande Ruggeri fue insultada por un seguidor tras haber tenido coronavirus

(@caleruggeri)

“Les quería contar yo, para que tampoco se enteren por otro lado, que hace unos días me agarró coronavirus. En este momento tengo covid-19. Se los quería contar yo para que sepan que estoy bien”, había dicho en sus redes sociales hace unos días Cande Ruggeri. Tras guardar cuarentena, la modelo fue dada de alta y de a poco volvió a su vida normal.

En los últimos días salió a comer con su novio y compartió imágenes del almuerzo en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de celebrar su pronta recuperación, algunos seguidores en Instagram la atacaron. “Sacate los filtros, chanta”, comenzó un usuario y siguió: “Forra, ayer con coronavirus y hoy ya de alta. ¿Te hisopaste? Desparramando el virus, delirante. Quedate en tu casa, idiota”.

Ella, cansada de las agresiones, decidió hacer capturas de los mensajes y compartirlas en sus historias: “Esta persona no para un segundo de insultarme. Ojalá encuentre algo para hacer con su vida, con el tiempo al pedo que gasta en insultarme. Ya lo bloqueé. No quiero estas energías en mi vida. Ya dada de alta, me quedé en casa cinco días más para cuidar a los demás, beso”.

(@caleruggeri)

La ex Bailando se contagió coronavirus durante los primeros días de enero, luego de haber estado de vacaciones en La Angostura con su pareja: “Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible. Por eso quería, después de unos días que me siento bien y estoy bien, contarles y que no nos relajemos”.

En un video que grabó, contó: “No es que me relajé, la verdad que todavía no sé dónde me lo contagié. Pero sigue estando, lamentablemente, y obviamente estoy aislada en mi casa para cuidar a todos. Nico (Maccari, su novio) también está bien. Evidentemente del otro lado hay muchos que también la están pasando. Por eso quería mandarles un mensaje de buena energía y de positividad, que me parece que eso es lo más importante... Cuando uno se pone en la cabeza que se va a recuperar más rápido, que tiene ganas de estar bien y tiene la mente positiva, creo que todo eso está conectando con tu mente, con tu cuerpo, con todo y hay que ser así, hay que ser positivo para que pase”.

En octubre del año pasado, su papá, su hermana y su cuñado se habían contagiado y ella se mostró muy angustiada: “Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien, cuidar de mis sobrinos. También me emociona un poco el no poder estar ahí con ellos. Por suerte y gracias a Dios están súper bien. Pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda”.

Además, había dejado un mensaje para conscientizar: “Cuidémonos entre todos. Tratemos de cuidar más que nada a nuestros viejos, a nuestros abuelos. A mi abuela que no la veo hace un montón, y la verdad la extraño horrores. Ojalá que se termine esto muy rápido”.

SEGUÍ LEYENDO

¿Hay ayuda en Masterchef Celebrity? Quiénes son y qué rol cumplen los llamados productores gastronómicos

Wanda Nara se sumó a la moda parisina: dejó atrás el pelo largo y mostró su nuevo look en las redes

Stefi Roitman reveló la propuesta amorosa que le hizo Ricky Montaner, sobre un convertible en Miami