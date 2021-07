Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio para el fin de semana

Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff, Juana Viale y Luis Novaresio de este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana y se revalida la puja por el rating de cada sábado a la noche. La Noche de Mirtha (El Trece) y PH Podemos Hablar (Telefe) se preparan para una nueva contienda y, en esta oportunidad, el ciclo conducido por Juana Viale tendrá para su versión nocturna invitados de ámbitos bien diversos para debatir cuestiones de política y actualidad. En tanto, Andy Kusnetzoff, que está a cargo de la noche del canal de las pelotas, apostará a una cena 100% enfocada en el mundo del espectáculo.

Este sábado 31 de julio desde las 21.30 horas, en La Noche de Mirta, Juanita tendrá como invitados a José Abadi, médico psiquiatra; el actor Martín Seefeld; el economista ultraliberal Javier Milei, pre candidato a diputado nacional por el partido La Libertad Avanza; y también al periodista y conductor radial Nicolás Cayetano Cajg.

Por su parte, a las 22 horas en Telefe, Andy contará con la actriz Florencia Peña; el actor Tomás Fonzi; la periodista Marcela Tauro; y a los músicos y cantantes Manuel Wirtz y Joaquín Levinton, de la banda Turf.

Este sábado Joaquín Levinton será uno de los invitados de PH: Podemos Hablar (Telefe)

En cuanto a la competencia por el rating, el pasado sábado 24 el ciclo de El Trece hizo un promedio de 5.7. Sin embargo, fue superado por PH: Podemos Hablar, con un promedio de 8.2.

Un día más tarde, y desde las 13.30, Juana estará al frente de la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, ahora enfocada en el ámbito del espectáculo. Estarán presentes los actores Pablo Echarri y Mike Amigorena, quienes están por estrenar el próximo 5 de agosto la obra Art; la actriz y humorista Dalia Gutmann; y Raúl Lavié, cantante de tango y actor.

El domingo Dalia Gutmann será una de las invitadas de Almorzando con Mirtha Legrand (Crédito: Santiago Saferstein)

En tanto, el domingo a las 21 horas y por la pantalla de América, habrá una nueva edición de Debo Decir, conducido por Luis Novaresio. Y promete mucha polémica ya que contará con invitados que conforman algo así como el “lado B” del mundo maradoniano.

Darán el presente las tres hermanas de Diego, Ana Maradona, Kity Maradona y Cali Maradona. A su vez, estarán acompañadas por el abogado Matías Morla, quien a la vez también asistirá con su representante legal, el letrado Mauricio Dalessandro.

Matías Morla estará de invitado en Debo Decir, conducido por Luis Novaresio

Una de las bombas del fin de semana pasado fue la reaparición en los medios de Nino Dolce, invitado en Almorzando con Mirtha Legrand. Allí habló de su nueva vida espiritual, aunque comenzó contando cómo llegó a la televisión a través de un casting para la señal de adultos Playboy. Y de un día para el otro se transformó en “cocinero afrodisíaco”. “En el estudio estaba acompañado por muchas chicas casi desnudas y era complicado”, dijo Dolce. Luego, llegó la convocatoria para Gran Hermano Famosos, que en ese momento salía al aire en la pantalla de Telefe.

Cansado de sostener “el personaje de Nino 24 x 7, todo el tiempo arriba y con tanta exposición”, tomó la decisión de cambiar. A partir de su amistad con los músicos de Los Auténticos Decadentes, supo de un chamán en el Amazonas. “Armé la mochila y me fui a un lugar bastante rústico. La idea es encontrarte con vos mismo, no tenés dispositivos, ni redes, tenés que enfrentarte a tus quilombos”, explicó sobre su experiencia en la selva. “Fue por dos semanas y me terminé quedando 11 meses”, recordó.

Al regresar a la ciudad, lo vio un conocido, lo llevó a un templo. Si bien Nino es de familia judía por parte de su madre, durante todos estos años no profesaba ningún tipo de religión. A la vuelta de toda esta experiencia tomó contacto directo con el judaísmo, “y fue todo mucho más fuerte que todo el retiro de 11 meses (...) Es como que se cerró todo, la parte espiritual y la religión como que lo encauzó”. “En 2016, me hice la circuncisión y elegí mi nombre en hebreo. Ahora me llamo Noah”, reconoció.

