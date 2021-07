Los mensajes privados entre Florencia Peña y Alberto Fernández antes de la visita a la Quinta de Olivos: por qué se reunieron

Juana Repetto reflexionó sobre su figura post parto: “Sufrí casi 30 años no tener un cuerpo como el que nos hacen creer que es ideal”

La actriz compartió una foto en ropa interior y dijo que aunque hay cosas que no le gustan de ella, ama su cuerpo y cuestionó los parámetros de belleza: “La imagen que veo no me encanta, pero hoy ya no me molesta tanto”