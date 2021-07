La reflexión de Thelma Fardin: “No nos vacunamos por nuestra protección y libertad individual, lo hacemos porque queremos salir adelante”

Thelma Fardin (Franco Fafasuli)

El Gobierno continúa realizando una campaña de vacunación en todo el país. Thelma Fardin recibió la primera dosis de la Sinopharm y en su cuenta oficial de Twitter escribió una interesante reflexión utilizando el lenguaje inclusivo para destacar la importancia de hacer un esfuerzo colectivo durante la pandemia.

“Para algunxs la libertad es hacer lo que se les dé la gana, de modo individual, en general bastante asociado a lo que su condición económica en este sistema de consumo les permite. Para otrxs la libertad se conquista de manera colectiva”, explicó la actriz a través de la red social.

“Dijo Audre Lorde, una de las activistas que más admiro: ‘No seré una mujer libre mientras siga habiendo otras mujeres sometidas’. La vacunación es un acto colectivo, ponemos el cuerpo aunque no hayan pasado los cinco años ideales de ensayo de una vacuna, sí, porque siempre alguien tiene que empezar. ¿Qué es esa idea de que mejor empiece otro?”, preguntó la joven.

Luego, recordó una anécdota de su infancia que la marcó para toda la vida. “Una vez mi primera maestra de teatro me preguntó: ‘¿Qué es lo más importante arriba del escenario?’. A mis 10 años creo que pasé por un sinfín de respuestas erróneas hasta que cansada me dijo: ‘¡El Otro!’. Y fue un tatuaje en mi cabeza, no sólo para mi profesión por supuesto. No nos vacunamos por nuestra protección y libertad individual, lo hacemos porque queremos salir todxs adelante”, señaló Thelma.

Por último, aseguró: “Sin dudas nos gustaría vivir en un mundo sin pandemias, sin vacunas, con otro sistema de vínculos y sin relaciones de poder y sometimiento, pero las luchas se dan desde adentro. Se pone el cuerpo y la voluntad, sobre todo en esta era donde en paralelo, y probablemente como consecuencia de un gran avance en conquista de derechos, hay una reacción virulenta, individualista y con intenciones claras de vernos retroceder. En esta era donde está tan de moda el ‘yo’ lo revolucionario es pensar en nosotrxs”. Además compartió con sus seguidores una imagen con el carnet de vacunación.

Cómo sigue el caso contra Juan Darthés

En junio, se difundieron en los medios las conclusiones de una pericia psiquiátrica a la que se sometió Juan Darthés en diciembre del 2018, días después de que Thelma Fardin lo acusara -tanto pública como judicialmente- por violación. En dicho informe, a todas luces favorable, se asegura que el actor “no presenta rasgos característicos de perverso”. Y que además “no tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido al sufrimiento de otro”.

Sin embargo, se trata de un estudio realizado de manera privada: no fue ordenado por la Justicia ni forma parte del expediente que se tramita en Brasil. Así lo confirmó la propia Fardin, en consonancia con la información vertida anoche por Teleshow. “Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una (sola) pericia oficial”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. “La pericia que hicieron pública es una pericia de parte, dígase paga por él y/o su defensa”.

La joven, quien denunció que Darthés la violó cuando tenía 16 años durante una gira del elenco de la novela Patito feo realizada en 2010 por Nicaragua, advirtió que ella sí debió enfrentar, en varias ocasiones, un estudio similar, “como (les ocurre) a todas las víctimas de abuso”.

“A mí ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales -precisó-. Me hicieron incluso una pericia física; sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga. Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres ministerios públicos, de tres países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil)”. Por último, Thelma lamentó que existan periodistas que “ponen” a los abusadores “en el papel de pobres hombres”. Y afirmó: “El patriarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola”.





