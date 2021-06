Tras una fuerte discusión al aire, Lizardo Ponce apuntó contra Hernán Piquín: “Nos usa para lucirse en el jurado”

Tenso ida y vuelta entre Lizardo Ponce y Hernán Piquín (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Lizardo Ponce no tuvo una buena noche en La Academia de ShowMatch, por ElTrece. Después de hacer su performance de Shuffle dance, el influencer tuvo que enfrentar al jurado. Ángel de Brito le puso un 3, Carolina Pampita Ardohain un 6 y Jimena Barón, con el voto secreto, dejó en claro que estaba sorprendida por lo que había visto. Pero el momento tenso llegó de la mano de Hernán Piquín. “Ni los amigos lo aplaudieron”, dijo el bailarín, dando lugar a un intenso ida y vuelta con el participante.

“¿A vos te aplauden tus amigos como jurado?”, fue la pregunta desafiante de Ponce. Y Piquín no dudo en responder: “Sí, muchos”. Entonces, visiblemente nervioso, Lizardo continuó: “Yo estoy haciendo algo nuevo, igual que vos en el jurado, y es difícil”. Y, entre los dos, comenzaron una discusión en la que no faltaron las chicanas. Llegado el momento, Hernán comenzó con su devolución y le dijo que lo había visto haciendo “siempre el mismo paso”. “Realmente me aburrí”, le dijo antes de ponerle un 3.

Sin embargo, redoblando la apuesta, Lizardo aseguró: “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más acá y yo te pueda convencer en algún momento”. Cabe recordar que el productor musical había estado unos meses como jurado del Cantando 2020, del que el influencer formó parte, y luego fue reemplazado por Oscar Mediavilla.

“Perfecto. Él se fue, yo me quedé. Por ahí te vas vos antes”, contestó entonces Piquín. Y Ponce siguió: “Cualquier cosa puede ser. Pero vos estás cuestionando a la gente que está acá, haciendo ese personaje y haciendo sentir mal a todos para llamar un poco la atención. Decís cosas que no sé si están tan buenas. Pero si eso te sirve para que la gente se entere de que estás ahí, lo celebro”. “Vine de España, me llamaron”, cerró el bailarín restándole importancia al comentario.

La palabra de Lizardo Ponce luego de su cruce con Hernan Piquín: "Nos usa a todos"

Una vez terminado el programa, Lizardo habló con Teleshow y aseguró que con el bailarín no había pasado nada más de lo que se había visto al aire. Sin embargo, no negó que Piquín lo hubiera “usado” para fogonear un escándalo. “A todos nos usa para generar un poquito de show y lucirse ahí en el rol de jurado. Porque, si no hace eso, la gente ni se enteraba que estaba sentado ahí”, dijo el influencer.

Y, enseguida, explicó por qué lo había comparado con Cibrián. “Es algo que pasa, con Pepe o cualquier otro jurado. Acá uno nunca sabe cuándo está en la pista o en el estrado. Te podés ir antes o después. Entonces, lo que yo le dije no fue: ‘Te van a echar’. Lo que le dije es: ‘Ojalá llegues hasta diciembre y yo llegue un poco más de galas y pueda convencerte. Porque con Pepito no me pudo pasar, nunca pude tener una buena nota de él porque se fue antes. Fue , simplemente, eso”, aseguró. Y minimizó los dichos del bailarín, quien había señalado que no le parecía divertido lo que él hacía. Aunque dijo que le importaba su opinión “como la de cualquier persona”.

Hernán Piquín le contestó a Lizardo Ponce: "No es un artista"

Por su parte, luego de este entredicho Piquín reconoció que el momento “estuvo fuerte”. Y, sobre la comparación que Lizardo había hecho de él con Pepito, aseguró: “Ni le respondo porque si él me comparo a mí con Cibrián, yo a él la verdad es que no lo podría comparar con ningún artista”. En ese sentido, el bailarín aseguró que Lizardo no soportaba las devoluciones. “Se banca sólo que le pongan buena nota o que le digan las cosas que él quiere escuchar. Yo también concursé y a mí me han dicho barbaridades. Y me las banqué, bien bancadas, calladito. Y me fui a mi casa y me puse a trabajar. Nunca me puse a contestarle a un jurado”, sentenció.

Por último, Piquín aseguró que Ponce no estaba entendiendo el juego que se lleva adelante en la pista de ShowMatch, especialmente, en la previa. Y fue terminante al asegurar: “No me gusta el personaje que está armando y no me gustan las contestaciones que está teniendo”.

