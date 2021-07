De los consejos a Nicki Nicole a las ganas de trabajar con Karina La Princesita, Cazzu pasó por Los Mammones y sorprendió al conductor: “Estás pegado”

Cazzu sorprendió con su elogio a Jey Mammon (América)

En la previa, había altas expectativas por la visita de Cazzu a Los Mammones que quedaron ampliamente superadas. Julieta Cazzuchelli, tal como dice su documento, una de las artistas más importantes de la escena, estuvo en el show de América y mostró que es mucho más que la Jefa del Trap. Recordó su niñez ligada al follklore, sus inicios artísticos en la cumbia y terminó cantando boleros y cuarteto. En el medio, un recorrido por su trayectoria, exitosa en base al esfuerzo y con

Como parte de ese camino, Cazzu empezó a ver como natural que los encuentros con los artistas que admiraban no eran otra cosa que charlas entre colegas que se volvían anécdotas. Y para ello, no importaba edad, estilo musical ni nacionalidad. Como durante su actuación en el Lolapallooza 2019, cuando se quedó sorprendida al ver bajar de una camioneta a los Greta van Fleet y se quedó conversando un rato con La Mona Jiménez. “Estuvo muy interesante. Él no tiene idea quiénes somos nosotros”, relató.

La historia en común de Cazzu y Nicki Nicole (Los Mammones - América)

Algunas historias parecen de película. En una, viajaba a bordo de un yate con los Mambo Kingz por las playas de Puerto Rico y del fondo del mar emergió alguien muy especial. “No era Aquaman, era Daddy Yankee. Tenía como un pasamontañas de agua, se le veían solo los ojos. Cómo lo tendré visto que cuando salió dije: ‘Este es Daddy Yankee’”, señaló la jujeña, y destacó la buena vibra del boricua: “Cada segundo de tu vida en el que te lo podés cruzar, provoca más respeto. Conoce mucho de la escena nueva y es muy respetuoso y muy visionario”, señaló.

Durante el programa, la artista recibió mensajes de diferentes colegas, como la actriz y cantante Jimena Barón -juntas grabaron su tema “Quién empezó”-, el productor estrella de la movida, Bizarrap y la rosarina Nicki Nicole, que recientemente sacudió la escena al presentarse en The Tonight Show, el célebre programa de Jimmy Fallon.

"Quien empezó: El video de Jimena Barón junto a Cazzu

La intérprete de “Wapo Traketero” se remontó a sus inicios y le agradeció por la ayuda que le había brindado en sus inicios. “Sos muy importante para mí: como artista como persona y como mujer. Sos una inspiración para mí y para todas en la música”, señaló la rosarina. Cazzu siguió las palabras con una sonrisa y le dedicó un tremendo elogio: “Yo la adoro. Tuve la suerte de ver ese proceso de ella entrando en este mundo y cuando la veo, veo una artista internacional pero absurdamente, algo que no sé si tiene un precedente en este país”, sentenció.

La jujeña se hizo cargo y reveló cómo se relacionó con su joven colega. “Tuve la suerte de tener momentos muy íntimos y sentí que ella fue la siguiente persona que entró en mujeres después de haber estado yo, y sintiéndome un poco sola, tenía tanta desesperación por su seguridad que cuando la conocí le dije ‘que no te hagan esto, tené cuidado con esto, sabés que estoy ahí'. Habrá salido de ahí pensando que soy una loca”, recordó Cazzu , y destacó la actualidad de su colega: “Estoy muy feliz por todo lo que le pasa”.

“Bzrp Music Sessions, Vol. 32”, con Cazzu

Cerca del final, Cazzu y Jey regalaron el habitual fogón de cierre con versiones para todos los gustos. Primero hicieron “Sin Vergüenza”, de Karina La Princesita. “Me encantaría escribirle un tema”, declaró la cantante. Siguió: “Que ironía” del Potro Rodrigo; “Por debajo de la mesa” de Armando Manzanero. Al finalizar, el conductor le agradeció “Me estás ayudando a llegar a la gente más joven. Me parece que está bueno este acercamiento”.

La invitada tomó el cumplido y devolvió con un elogio: “Está bueno. Estás pegado, igual. Te hacés”. Sorprendido, Jey quiso saber qué significaba estar “pegado”. Y la cantante, en vez de explicarlo, lo repitió. Una, dos y tres veces, hasta que con una frase cerró el concepto. “Mis amigas me dijeron, ‘¿vas a ese programa? Me encanta’”, señaló la cantante como toda explicación, y el conductor estalló con una ironía. “¡Estoy pegado, papá!¿Qué pasa? Me mandó un mensaje Cazzu y no le contesté”.

Para el bis, Cazzu invitó a su hermana Florencia, que entró con su guitarra para compartir un momento muy especial: “Ella me enseñó a cantar”, dijo La Jefa, antes de largarse con una emocionante versión de “Jujuy cuando volveré”, un homenaje a su provincia natal.

