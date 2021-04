De Rosario a New York, el camino de Nicki Nicole: la primera artista argentina en presentarse en el programa de Jimmy Fallon

Nicki Nicole actuará en The Tonight Show, conducido por el célebre Jimmy Fallon

Son apenas nueve segundos. Desde un eco en fade-in surge un coro pseudo góspel junto a seis notas de piano. Es el pie para que en el segundo 10 aparezca ella, montada en una BMX roja, destartalada, voceando en un tono nasal las dos palabras que cambiarían para siempre su destino: “Wapo traketero”. Desde ese momento, millones se volcaron tanto a intentar descifrar el significado de esa frase como a querer saber quién es esa chica: Nicki Nicole.

Del lanzamiento de esa canción ya pasaron exactamente dos años y dos días: el viernes 25 de abril de 2019 vio la luz el tema que estrenó de manera oficial la carrera solista de Nicki, nacida en Rosario con el nombre Nicole Denise Cucco el viernes 25 de agosto del 2000. “Wapo Traketero” sonará este martes 27 en The Tonight Show, conducido por el célebre Jimmy Fallon, en lo que será la primera participación de una artista argentina en el popular programa de televisión estadounidense .

En Argentina, esto se verá dentro de una semana: en la medianoche del martes 4 de mayo a través de OnDIRECTV (canal 201 & 1201). “¡Gracias Jimmy Fallon por invitarme a ser parte de The Tonight Show! Estaré cantando #WapoTraketero, la canción que me trajo hasta acá. Gracias Lunay por acompañarme”, escribió en su Instagram para anunciarlo. La mención al reggaetonero nacido en Puerto Rico tiene que ver con que interpretarán juntos la que por ahora es la última canción de Nicki, titulada “No Toque Mi Naik” y editada marzo de este año.

Nicki Nicole - Wapo Traketero

Entre “Wapo Traketero” y “No Toque Mi Naik” hay 23 meses en los que pasó de todo por la vida de Nicki. Pero vale la pena rebobinar: la prehistoria de Nicki Nicole como artista puede resumirse en la fascinación que le generó presenciar algunas batallas de freestyle en Rosario. En alguna ocasión se animó a competir, especialmente para curtirse frente al público. Pero siempre supo que quería ser cantante: “Agarraba la escoba y hacía shows en la cocina. Quería que todos me miren porque me creía Madonna”, contó alguna vez. Con bases que extraía de YouTube, hizo sus primeras canciones. Hasta que el rapero Jonavi la convocó para que lo acompañe en dos de sus canciones, “Ahora quiere volver” y “No puedo seguir”: allí se puede apreciar a la pequeña Nicki con grandes anteojos redondos y un registro más agudo.

Después de “Wapo Traketero”, su crecimiento como artista fue a la par de sus lanzamientos: primero, la “BZRP Music Sessions #13″ -más conocida como “Cuando te veo”- lo que llevó a un alto nivel de visibilidad, como todo aquello que produce Bizarrap. Luego, la balada “Años luz” y un pop con revestimiento r&b llamado “Fucking Diablo” fueron preludio de Recuerdos, su primer álbum, editado en noviembre de 2019.

“Los recuerdos forman parte de uno para saber de donde vino y adonde quiere ir. Mucha gente me dijo: ‘¿Por qué Recuerdos, si tus canciones son normales, no es que una cuenta sobre tu infancia ni nada?’. Yo les explico que no se basa en lo que dicen las canciones, sino en saber que mi primer disco es el que me va a llevar a los demás. Y cuando en cinco años esté en donde sueño estar, voy a decir: ‘Estoy acá por esto’”, le contó Nicki a Teleshow sobre el concepto de este álbum, del que participaron dos estrellas del trap como Cazzu y Duki, quienes venían apuntalando la aparición de Nicole en la escena.

El 2020 prometía ser de consolidación para Nicki, quien había cerrado el año anterior con sus primeras participaciones en vivo, junto a una banda compuesta por Benjamín López Barrios (guitarra / teclados), Andrés Brizuela (batería) y Juan Giménez Kuj (bajo). Pero la pandemia frenó todos los planes que implicaran multitudes. Así, en pleno confinamiento, sorprendió con el lanzamiento de “Colocao”, que contó con un videoclip dirigido a distancia por Jessica Praznik y Mariana Point, en donde a la cantante se la ve en distintos rincones de su casa en San Isidro, captada por las cámaras que manipularon sus hermanos Guido y Kevin Cucco.

Detrás de escena: así grabó Nicki Nicole el videoclip de "Colocao" en plena cuarentena

“Me gusta mucho mezclar, absorber y desarrollar todo lo que voy leyendo y viendo. Escucho mucha música en inglés, pero no sé al 100% el idioma, entonces meto algunas palabras e intento mantener ese lunfardo argentino ”, le dijo Nicki a Teleshow acerca de cómo construye un lenguaje para sus canciones. “Yo pongo la letra en mis videos porque los chicos de mi edad capaz la entienden, pero también está el que dice: “Uh, a ver esto que salió nuevo”, que tiene otra edad, otro tipo de mente y no entiende. Creo que todos, hoy en día, estamos hablando muy rápido y no se entiende nada ”, agregó.

Lo siguiente en el camino de Nicki fue “Mamichula”, canción que cierra Atrevido, disco debut de Trueno. En la grabación de esta canción, intervenida por Bizarrap en el rol de productor, hubo un flechazo entre ambos. “Nos conocimos en el estudio y medio que nos tiramos unos palazos sin decirnos nada”, le contó Trueno a Teleshow. “Se dio. No lo busqué, tampoco. Simplemente siento que son cosas que tienen que pasar y que pasan. Yo tampoco estuve nunca buscando el amor ni nada, como que nunca fui a eso. El destino, a veces, te pone a personas que tienen que estar ahí y aparecen”, agregó el rapero, que siempre que puede declara en Instagram el amor que siente por su novia.

Los últimos tiros del 2020 fueron “Mala vida” -con un videoclip tan Peaky Blinders como El Padrino-; “Verte”, un reggae-pop rapeado junto a Dread Mar I; y una versión con cuerdas de “Plegarias”, en la que agrega un snippet de “Brillante sobre el mic” (Fito Páez). “En Rosario siempre me hablaron de Fito a morir. Es un ícono, es historia y creo que no había mejor tributo que ese. Me gusta su música, pero la verdad que no es algo que me pase escuchando. Tuve el placer de conocerlo, de hablar con él y de darme cuenta de que, además de ser un gran artista y parte de la historia argentina, es una persona muy piola”, le contó Nicole a Teleshow sobre este homenaje a su coterráneo.

“Verte”, con Nicki Nicole & Dread Mar I

Este año sorprendió al mostrar una faceta más rockera junto a No Te Va Gustar: participó de “Venganza”, adelanto del próximo disco de la banda uruguaya, que aborda la violencia de género y los femicidios. “Lo que tiene de particular Nicki, más que su música, es ella y el talento que tiene. Y también, sobre todo, que ella escribió su parte y que realmente te pone la piel de gallina escuchar lo que canta y cómo lo canta”, le dijo Emiliano Brancciari -cantante de NTVG- a Teleshow.

Al mismo tiempo, se la oye más volcada hacia el reggaetón: su participación en el remix de “Ella no es tuya”, junto a Rochy RD y Myke Towers, sumado al ya mencionado “No Toque Mi Naik”, en colaboración con Lunay, la acercan a lo más bailable y comercial de la música urbana. Además, este jueves 29 estrenará “Tu fanático”, canción junto a Pedro Capó y De La Ghetto.

Por estos días, se encuentra trabajando en su segundo álbum. “Va a tener mucha variedad y muchos artistas con los que me animé a hacer música, que son de otro palo totalmente distinto. La clave está en eso: en tirarse de una a lo que uno quiere hacer. Y si no sale, al menos lo intentaste”, le adelantó a Teleshow en noviembre del año pasado.

Nicki Nicole y Lunay - No Toque Mi Naik

“Casi sin querer lo mío se destaca”, patentó Nicki en un verso “Wapo Traketero”. Con esa aparición ya marcaba una distancia para recortarse de la actual escena musical argentina. En tonos azules y negros, con una voz en permanente evolución -un trabajo que vino realizando con Mavi Díaz como coach vocal- y con un estilo cada vez más elástico, no se vislumbra su techo y sigue pavimentando aquel camino de tierra en el que pedaleaba en su primer video.

SEGUIR LEYENDO: