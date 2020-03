-Sí, aunque también tenemos muchas actividades paganas en el norte. Fui a un colegio muy católico que me hizo preguntarme muchas cosas sobre Dios, porque lo que me contaban no me gustaba. Entonces creo que quiero ver yo por donde voy. Y empecé a leer mucho sobre cosas apócrifas y distintas maneras de pensar. Obviamente que estoy muy lejos de entender, de saber qué es cierto, qué no, pero me copa la idea de sentir que es algo mucho más energético, mucho más simple y bastante alejado de la concepción que tenemos. Creo que es mucho más esotérica mi vaina con todo eso. Me gusta pensar en la historia angelical y todo lo que me hace flashear, imaginarme seres que no los veo. Eso es lo más divertido de adentrarme en esos mundos.