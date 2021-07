Tras estar al borde de la muerte, Camila Perissé se recupera e ideó la puesta en escena de una obra que se presentará en Mar del Plata

Camila Perissé estuvo muy mal de salud

“Con todo lo que aprendí de Camila, me metí a timonear un barco gigante”, asegura Luis Chino Fernández, el cantante de tango y marido de Camila Perissé hace 31 años. Habla de Los Maestros, una obra teatral de tango y poesía, ideada por la actriz de 67 años, que fue vedette, figura en los años ochenta y que actualmente, después de múltiples problemas en su salud, ideó para que en el día a día dirija su marido. “Camila está detrás de la puesta en escena hace ocho años. La ideó en base a poesías escritas por autores diversos y canciones de Chico Novarro y Alberto Cortés. Juntos hemos recorrido pueblos remotos y con toda esa experiencia haremos temporada teatral este verano en Mar del Plata”, apunta el Luis Fernández, que trabajará en cooperativa y aún está definiendo la sala donde se presentará el espectáculo.

Camila Perissé llegó a pesar 45 kilos

“Los Maestros es una obra de poesía actuada, no leída. Para cada poema se compone un personaje distinto. Camila la llevaba adelante con tanto compromiso, que ahora juntos tenemos la responsabilidad y el honor de sacar adelante su obra. Es parte de nuestra vida”, asegura Luis. Cuenta además que será interpretada por Natalia López, una actriz marplatense con la que acaba de reunirse para empezar a definir los detalles de un lanzamiento que promete ser verdadero aporte cultural para una temporada que ya se anticipa auspiciosa y deseosa de reencontrarse con su público. “Es una pieza teatral pensada para acariciar el alma. Y mi rol será más bien como asistente de dirección, porque la obra ya fue dirigida por Cami y yo solo tomaré la posta en el día a día. Nos acompañará un músico y guitarrista que estamos terminando de definir, con nueva escenografía y vestuario”, detalla Luis.

Desde Mar del Plata, dónde Camila nació y Luis se crío, el cantante de tangos cuenta: “Aquí nos instalamos y aquí planeamos morir”. Entonces regala un detalle del romance que viven hace más de treinta años. “Cuando nos conocimos, nos empezamos a mostrarnos fotos de la infancia. Entonces descubrimos algo increíble. Antes los fotógrafos te sacaban fotos en la playa y las sellaban con fecha, hora y lugar. Cami encontró una foto suya playa, en playa Los Ingleses. Y yo otra, del mismo año, el mismo mes, el mismo día y a la misma hora… pero en Varese, ¡otra playa! Sin duda que estábamos destinados a encontrarnos en algún momento”, relata sorprendido.

Camila Perissé hace ocho años en Pergamino con Los Maestros

Entonces se ilumina al contar cómo esta hoy Camila. “Lúcida y muy entusiasmada con este nuevo proyecto que estamos lanzando. ‘Andá para adelante con esto y no se te ocurra detenerte’, me dijo. Está bien de ánimos. Mejorando día a día, muy bien contenida por profesionales en centro de rehabilitación La Casa de los Abuelos, dónde vive ahora”, explica el cantante y cuenta que si todo sigue mejorando, Camila volverá a su casa en noviembre, cuando se cierre del todo la escara y gane peso. Entonces será el turno de los terapistas y psiquiatras, para ayudarla a mejorar el aspecto cognitivo.

“Su principal complicación es la escara de grado cuatro que le quedó como consecuencia de una negligencia en la atención que le dieron en Pergamino. De a poco va mejorando, pero tiene 15 cm por 15 cm con 7 cm de profundidad. ¡Podes meter el puño en la espalda de Camila, a la altura del sacro! Todo por falta de cuidado, limpieza e higiene. Porque no la rotaban cuando había que rotarla. Y yo, que no soy médico y recién me di cuenta cuando la trasladamos a Mar del Plata. Tuvieron que operarla y le sacaron carne hasta el hueso”, asegura Luis.

Camila Perissé en escena con sus compañeros de Los Maestros

Entonces revela que en los últimos dos meses Camila engordó diez kilos. “La traje con 45 y ahora pesa 55. De todas maneras, tiene que seguir ganando peso. Además, hace un tratamiento homeopático, para seguir mejorando, porque orgánicamente está bien, pero débil. Mi lucha es con PAMI para que no tarden dos semanas en darme los parches que necesita. Lo mismo con los alimentos, porque ella se alimenta por una sonda nasogástrica. Tenemos muchos gastos y si alguien quiere colaborar nos viene bien (Camila Porro Perisse, Banco Nación, caja de ahorro, CBU 0110337530039713732129). Es demasiada la burocracia en la sanidad argentina, cuando la salud de las personas necesita necesita todo para ayer y no para dentro de quince días. ¡Es un milagro que esté viva!”, asegura Luis.

