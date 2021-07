Charlotte Caniggia ingresó a un reality show mexicano: la definieron como “tuneada” y de “sangre azul”

Charlotte Caniggia ingresó a Acapulco Shore (Video: "Intrusos", América)

Hace dos semanas, Charlotte Caniggia quedó eliminada de La Academia de ShowMatch (El Trece) tras su participación en el ritmo shuffle dance. El voto del público determinó que la sentencia de eliminación en esa ronda la ganara Débora Plager y, así, los números de la votación arrojaron un 55,40% de votos favorables para la periodista, contra un 44.60% para la mediática.

“Hay que ensayar más la próxima”, le dijo el conductor Marcelo Tinelli a Charlotte tras develar el resultado. “No va a haber próxima... pero bueno, Marcelo...”, le respondió Caniggia, enojada con la decisión popular, y no completó la frase.

Pero ahora, la hermana melliza de Alex Caniggia volvió a ser noticia porque se encuentra en las playas mexicanas para participar de Acapulco Shore, un famoso reality que es muy seguido por los jóvenes. Sin embargo, los demás protagonistas no la reconocieron.

Charlotte llegó a la mansión mexicana como acompañante de Ignacia Michelson (“Es la diversión en persona”, la definió su amiga a Charlotte), una participante que se había ausentado del programa para resolver cuestiones personales que tienen que ver con sus estudios universitarios.

Charlotte Caniggia ingresando a la mansión de Acapulco Shore junto a Ignacia Michelson

Pese a la introducción, la mediática argentina se presentó ante los integrantes de la mansión contando que es hija del futbolista Claudio Paul Caniggia, pero nadie supo quién era. “¡Qué lindo! ¡Hermoso! Es re linda la casa”, dijo Charlotte, contenta, al ingresar a la mansión.

“Una morenaza de fuego. Es una boluda, de sangre azul”, la definió Karimé en el backstage, una de las participantes más desfachatadas y favoritas de los seguidores. Pese a que el “boluda” suena a insulto, es una manera amistosa que muchos extranjeros utilizan para referirse a un argentino. Sin embargo, Karimé fue más allá en su apreciación y dijo sin vueltas: “ Pues que le gusta la buena vida: trae una bolsita bien, se ve que ya se tuneó, que ya lleva varios millones invertidos en el body (’cuerpo’, en inglés)... Es de las mías ”.

“Esta nueva invitada se ve de mundo, se ve viajada. Si no le doy yo aquí un champú, le van a dar una acaguama, entonces mejor la intercepto y la recibo como Dios manda”, dijo Ramiro, otro participante, en referencia a la copa de champagne que le ofreció a Charlotte. Aunque a ella no le pareció suficiente: “ Me dio una sola copa, cualquiera. Y se llevó la botella él... malísimo ”, se quejó la argentina.

Charlotte es la nueva integrante de Acapulco Shore (Foto: Twitter @AcapulcoShore)

Después y tras contar que es hija del Cani y que nadie le hizo ningún comentario, dijo en el backstage: “Pensé que iban a saber quién era mi papá, pero ninguno tiene ni puta idea”.

“Es muy guapa y divertida. Al principio llegó con una actitud altanera, pero es muy linda. Olía súper rico”, dijo un participante después. “A lima limón”, completó otra.

La intervención de Charlotte en Acapulco Shore fue comentada en Intrusos (América) y tras mostrar el resumen, Paula Varela, una de las panelistas del ciclo, leyó un mensaje que le envió Charlotte al respecto: “Todo es diversión y pasarla bien. Solo es una participación especial en la casa. Es una semana, los últimos cinco capítulos del reality”, dijo la mediática.

Charlotte Caniggia fue eliminada en la tercera ronda de La Academia de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

En su cuenta de Twitter, Charlotte también se mostró contenta con la experiencia: “Me encantó hacer el programa hoy!! Gracias Mabel por invitarme”, escribió.

