Rocío Marengo contó la intimidad de la despedida a Marta Fort: “Me hizo recordar todos los momentos que vivimos”

Rocío Marengo habló de la muerte de su suegra, Marta Fort (Video: Teleshow)

El lunes pasado, Marta Fort falleció a los 86 años tras estar internada desde 2019 por un ACV. Y al día siguiente, familiares y amigos cercanos la despidieron en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en el Jardín Memorial del Pilar dónde descansan los restos de su hijo, el recordado Ricardo Fort.

Una de las figuras más afectadas por esta pérdida fue Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, otro de los hijos de la cantante lírica. “Qué lindo fue conocerte”, fue el primer mensaje que destacó la bailarina en el posteo que realizó en lnstagram, red social en la que tiene casi un millón de seguidores. “Me da mucha pena tu partida”, lamentó y definió a Marta Fort como “una mujer con todas las letras”: “Con una personalidad única, hermosa y talentosa”. “Sepan que tuve la mejor suegra del mundo”, reafirmó.

Luego, destacó el trato que recibió por parte de la familia Fort desde que comenzó su relación con Eduardo, aquella que inició fuera de los medios, dentro de un bajo perfil, pero que creció día a día entre sus seres queridos. “Gracias por tratarme con tanto cariño, por alegrar cada juntada familiar”, agregó la bailarina y bromeó con un divertido recuerdo sobre aquellos encuentros familiares: “Y perdón por jugar mal a las cartas”. “Me da mucha pena tu partida”, lamentó Marengo y definió a Marta Fort como “una mujer con todas las letras”: “Con una personalidad única, hermosa y talentosa”. “Sepan que tuve la mejor suegra del mundo”, reafirmó.

La foto que eligió Rocío Marengo para despedir a su suegra, Marta Fort

Pero este miércoles, la participante de La Academia habló en exclusiva con Teleshow, donde contó cómo es seguir trabajando a pesar de esta triste noticia: “Hay una frase que dice ´el show debe continuar´, no sé si es tan así, pero yo soy súper trasparente y es difícil que yo disimule lo que me está pasando. Y obvio que fue una semana triste, son días tristes, de estar mucho en familia y acompañarnos”, expresó. Y agregó: “A mí me hizo bien venir acá, estar rodeada de amigos, de gente que me trasmite mucho cariño. Me refugio en La Academia, entre los compañeros que son súper cálidos”.

En ese sentido, habló sobre cómo era su suegra para ella. “Se va para mí una reina, una número uno, yo la admiro, con una personalidad enorme, gigante, única. Se la va a extrañar, a mí me encantó conocerla. Hoy lo que te puedo decir es qué lindo que tuve el placer de conocerla, que llegué a su vida antes y pudo compartir fiestas con mi familia también, incluso con mi papá que ya no está”. Y detalló cómo vivió el entierro: “Me hizo recordar todos esos momentos que vivimos. Fue una ceremonia muy íntima, hubo una misa, y estuvieron todos sus nietos. Fue lindo poder acompañarlos y poder compartir con ellos un momento tan privado y familiar”.

Por último, se deshizo en elogios para su novio. “Estoy muy enamorada de Edu y más en estos momentos, porque uno se da cuenta la calidad de hombre que uno tiene al lado, cómo reacciona en momento tan límites y de desesperación, de dolor. Lo vi cómo se manejó en una situación tan triste, y obviamente que viene de ella, de todo lo que ella le dio y lo formó”, cerró conmovida.

Entrevista realizada por Ana van Gelderen

