Jesica Cirio se sumó al fenómeno L-Gante y bailó en TikTok una de sus canciones más populares

Jessica Cirio bailando LGante en tik tok

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner haya mencionado en un acto en Lomas de Zamora junto al intendente Martín Insaurralde que L- Gante contó que hizo su primera canción con una Netbook del plan Conectar Igualdad cuando era presidenta, la conductora Jesica Cirio subió un video bailando de sus temas en su cuenta de TikTok.

La conductora de La Peña de Morfi, y esposa de Martín Insaurralde, compartió en la red social un fragmento de la versión de L-Gante en la BZRP Music Session, la colaboración con otro peso pesado de la movida, el productor Bizarrap. Frente a un inmenso espejo y lookeada con calzas y top, la conductora trapea al ritmo de la canción, imitando los gestos y movimientos del cantante y sumándose de esta manera al fenómeno alrededor del artista.

L-Gante es el nombre del momento. La mención que hizo la vicepresidenta no hizo más que aumentar la curiosidad por saber qué hay detrás de este trapero oriundo de General Rodríguez, que cuenta sus visualizaciones en YouTube por decenas de millones. Su imagen, y su palabra, apareció en noticieros y fue tironeado por ambos lados de la grieta política. Mientras tanto, sus canciones siguen viajando por el misterioso laberinto de las redes sociales.

L-GANTE RKT - L-GANTE FT PAPU DJ

“Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo Cristina Kirchner el jueves pasado en un acto en Lomas de Zamora, en el lanzamiento del programa Conectar Igualdad Lomas a través del cual se entregarán 10 mil tablets a alumnos del distrito. En el territorio de Martín Insaurralde, la vicepresidenta hizo referencia a uno de los traperos más conocidos de nuestro país, quien recientemente reveló en una entrevista que incursionó en el mundo de la música urbana cuando tenía 15 años utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”

Desde entonces, L-Gante se volvió tendencia en Twitter y su rostro comenzó a verse prácticamente en cadena nacional. Hasta los noticieros tuvieron que salir a contar quién es, qué hace y por qué es noticia. La historia del trapero sigue dando qué hablar y utilizó su cuenta de Instagram para hacer un comentario sobre la supuesta utilización política que se le intentó dar a su historia de vida.

“Yo no me posiciono de ningún lado, no caigo en ningún juego político”, escribió el trapero, quien asegura haber dicho la verdad si querer “ensuciar a nadie”, en alusión a la Vicepresidenta. “Yo comprendo claramente que una persona puede estar no con la información tan precisa. Aclaro totalmente que esa netbook es muy útil y yo acomodé a mi familia empezando de ahí. Así que por lo tanto valoro mucho el proyecto ese que una vez hubo”, aseguró.

L-Gante, el rapero del momento (@lgante_keloke)

Además de repostear videos donde otros usuarios se referían al tema destacando su postura, L-Gante tomó su celular y se grabó en modo selfie para hacer algunas aclaraciones sobre lo sucedido. “Con todo respeto, sinceridad y sin intención política”, arrancó diciendo. Y continuó: “Aunque haya tenido muchas críticas por usar mi nombre de algún tipo de referencia y lo mezclen con mis letras, quiero que sepan que yo me hice famoso por cantar la realidad y que gracias a esa netbook hoy yo acomode mi vida y mi familia”.

“Esta historia la hago solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros”, insistió L-Gante. “Sobre todo quiero que sepan que lo que hablo yo nada es preparado, nada es ensayado. Lo que se escribe desde mis redes oficiales soy yo y mis palabras las doy yo”, aclaró, para llevar tranquilidad a sus seguidores y al mismo tiempo referirse a la “grieta” en la que están sumergidos los argentinos en todos los ámbitos.

Cristina Kirchner hablo del trapero L-Gante

“Mucha gente en este momento quizás la piense de una manera u otra, quizás hay gente que me está diciendo no te metas en política y todo eso. Yo no hago política. Hay una cosa que me enseñaron: ser respetuoso y agradecido”, concluyó dejando bien en claro que terminó envuelto involuntariamente en la campaña política del gobierno.

Elián Valenzuela, que eligió su nombre artístico en honor a su madre, lanzó su primera canción en 2017 y en el último tiempo su popularidad creció a niveles astronómicos. Entre sus principales hits se destacan “L-Gante RKT”, que acumula 189 millones de visitas y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100; la “BZRP Music Sessions #38″ junto con Bizarrap, que suma otras 165 millones de visitas; y dos temas realizados con el cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que superan los 40 millones de views cada uno.

SEGUIR LEYENDO: