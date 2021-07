Quién es L-Gante, el trapero que elogió Cristina Kirchner, y cuál es su tema más famoso

L-GANTE RKT - L-GANTE FT PAPU DJ

“Les recomiendo que lo escuchen, con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube” , dijo Cristina Kirchner hoy en un acto en Lomas de Zamora.

Durante la presentación del programa Conectar Igualdad Lomas, la vicepresidenta hizo referencia a uno de los traperos más conocidos de nuestro país, quien recientemente reveló en una entrevista que incursionó en el mundo de la música urbana cuando tenía 15 años utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”

Elian Valenzuela, también conocido como L-Gante, es un joven de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que acumula decenas de millones de views en Youtube y lanzó su primera canción en 2017.

Entre sus principales hits se destacan L-Gante RKT, que acumula 189 millones de visitas y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100; la BZRP Music Sessions #38 junto a Bizarrap, que suma otras 165 millones de visitas; y dos temas realizados con el cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que superan los 40 millones de views cada uno.

En video de su tema más conocido, una mezcla de reggaeton con cumbia que lo lanzó a la fama prácticamente de la noche a la mañana, lo muestra junto a mujeres “perrando”, tomando alcohol con amigos y hasta exhibiendo un revólver . La letra de la canción está repleta de alusiones a las drogas, las mujeres, la noche y la cultura urbana.

Letra de L-Gante RKT:

L-Gante, ¿que lo qué?

Comenzamo’ a entona’ y se me calienta el pico

Vamo’ encapsulado al par’y, a ciento y pico

Dame má' pa’ picar, perro, que yo lo pico

Y pa’ la’ mujere’ bien chorra ese bien rapidito

Y le hago que mueva cintura, agarra’ ‘e la cadera

Pa’ meterle con locura, yo traje la verdadera

Si queré' hacer travesura’, gata, ponte bellaquera

Sube la temperatura, vamo’ a seguirlo ahí afuera, eh

Siempre andamo’ activo pa’ lo’ giles’, pa’ la’ gata’

Par de mile’ que me gasto con la banda má' berraca

Adentro ‘el par’y bacaneo, vacileo, pariceo, le perreo

Con lo’ ojo’ colorao’, mientra’ al otro le mando fuego

Y me re cebo, me re vuelo

Si me pego pa’ lo oscuro le meto sin disimulo

Pa’ otra gira que me sumo, tumbando adentro del humo

Más el humo que me fumo, me siento el número uno

Cuando ella mueve el culo, eh (puta)

Y lo pega pa’ la pare’ (bien duro)

Parece que le hace rakata, rakata y

Sonando L-RKT, jeje

Y e’ que la noche me busca a mí

Salimo’ en un coche corte Rally

No tire’ reproche’ y ponte pa’ mí

Que vamo’ a ir

Pa’ prender fuego la pista

Cuando la cosa esté lista

Y cuando subamo’ la nota

Y cuando la gata esté lista

Ver como cacha’ rebota’

Pa’ que yo no me resista

Y si su amiga se alborota cuando nos vamo’ a la disco

Nos paramo’, fuma mota y cada vez ‘toy más arisco

La mente ca’ vez más loca, enrolándome un churro mixto, eh

¿Te va gustando ahí?, jaja

Esto lo hago to’ lo’ día

Tranqui, quemando María

Parando siempre en la esquina

Y lukiando con la má' fina

Yo le mando a todo trapo

También le meto en la calle

Aunque yo no sé si Papu me permite dar detalle’

Veinticuatro siete activo, endemoniado to’ prendemo’, pa’

Pregúntame si jodemo’

Le metemo’ con to’, to’, to’, to’, to’

Fuma uno, fuman to’, to’, to’, to’, to’

Tomándome un tinto-to-to-to-to

La noche se prestó, la nota me explotó

La rica me mató, la base detonó

(@lgante_keloke)

Tu novio guacho quebró y L-Gante la rompió

Será porque somo’ G-G, G-G

Acá llueven la’ mishi’, mishi’

Lo alumbro con mi brillo, brillo

Ahora sí gasto bille’, bille’

Yeh, yeh, yeh

Este e’ L-Gante, ¿que lo qué?, wah

‘Tamo claro, perri

Papu DJ

Esto no e’ letra, e’ rutina

Session, eh

Cristina Kirchner hablo del trapero L-Gante

Sin embargo, los dichos de la ex presidenta se hicieron virales por la manera en la que pronunció el nombre del artista : Elegant, que sería elegante en inglés: “Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant creo que se llama, Elegant, un rapero”.

Luego, la Vicepresidenta aprovechó para elogiar a Wos, otro joven rapero que hace algunos años saltó a la fama y en varias oportunidades mostró su militancia a favor del kirchnerismo: “Yo de los raperos lo conozco a Wos nada mas. Una vez fue y me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta eh, guarda. Nunca soñábamos con que alguna vez volveríamos a estar en donde estamos, ni siquiera los propios, tiene un mérito. Acercarse al poder es más fácil, acercarse a quien es perseguido tiene otro valor, el valor de que no le importa sino lo que piensa”.

Y al final, antes de continuar con un mensaje más político, cargado de críticas a la oposición y al FMI por la deuda, expresó: “Yo confieso que puse a escucharme a Elegante. Es cierto, yo soy de la generación de Fito Páez o, como el Presidente, de Lito Nebbia, pero tenemos que tener todos la apertura. Es lo que viene, es la forma de comunicarse, son los jóvenes”.

Las declaraciones de Cristina Kirchner fueron parte de la entrega por parte del municipio de Lomas de Zamora, que gobierna Martín Insaurralde, de 10 mil tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada. Allí, la ex mandataria destacó el programa Conectar Igualdad, criticó a la gestión de Cambiemos y se refirió a la complejidad de ir a la escuela durante la pandemia

“Si se hubiera continuado con el plan Conectar Igualdad, qué diferente hubiera sido el problema de las clases presenciales de la pandemia. Todos queremos que los chicos vayan al colegio, por convicción o por comodidad, seamos sinceros”, manifestó.

Y completó: “Hubiera sido todo más distinto, porque se podrían haber conectado virtualmente y habría existido mayor facilidad para la conectividad”.

