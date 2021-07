Guillermo Coppola habló de su primer encuentro con Camila, su hija reconocida a los dos años de vida

Guillermo Coppola recordó cómo reconoció a su hija Camila (Audio: Agarrate Catalina)

No es muy habitual escuchar a Guillermo Coppola hablar de esta manera. Dueño de una vida de novela al lado de Diego Maradona, plagada de anécdotas y con una especial gracia para relatarlas, el empresario se mostró en esta oportunidad desde otro lugar, más íntimo y personal. Lo hizo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), donde se refirió a las dos ficciones que lo tendrán como protagonista y repasó algunos hechos no tan contados de su vida.

En este sentido, se refirió a Camila, una de sus hijas, a quien conoció de una manera muy particular. “Me llamaron, de una sociedad de madres de hijos no reconocidos. Fui y encontré a una señora con una bebita, que era la que estaba haciendo el reclamo. Cuando vi que la beba tenía en la pera el hoyito tipo Kirk Douglas ahí dije: ‘sí, puede ser’. Y era”, señaló el empresario, que además es padre de Natalia –de Isabel Ferri–, Bárbara –de su relación con Amalia Yuyito González–, y Elisabetta –de Corina, su actual mujer–.

Ante una pregunta de la conductora, Coppola relató que a primera vista no tenía recuerdos de la madre de Camila, a quien ni siquiera reconoció al verla con la beba. “Había pasado mucho tiempo, casi dos años que yo no veía a la mamá. Entendí que por ahí podía haber encontrado otra forma, pero es el día de hoy que tenemos una relación excelente”, aclaró, en referencia a la mamá y a la joven que actualmente tiene veinte años.

Guillermo Coppola y Diego Maradona

El representante vivió el momento con felicidad plena. Se puso a disposición, se hizo los estudios de ADN y se lo contó a su amigo Diego, que compartió su alegría. “Él se puso feliz, decía ‘voy a ser el tío, voy a ser el padrino’”, recordó Guillote y lamentó que el astro no siguiera el mismo camino: ”Por ahí él quizás se manejaba de manera distinta. Me felicitó, lo destacó, pero no siguió el ejemplo”.

Además, el representante se refirió a Sueño bendito, la biopic sobre Diego Maradona que se emitirá por Amazon y que fue muy cuestionada por Claudia Villafañe, la ex esposa del astro. “Yo producto de la relación que tuve con Diego, tuve una vida de película”, agradeció, y se manifestó despreocupado de lo que puedan llegar a decir de él en la serie. “No me da miedo que sean injustos conmigo, sé como me manejé, por mas que digan que le puse un revolver en la cabeza y le pegué un tiro en la frente”, sentenció.

Guillermo Coppola y su mujer, Corina Juárez (Foto: Verónica Guerman)

Para enfatizar su postura, el histórico representante de futbolistas contó que se puso a disposición de Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher, los actores que personificarán diferentes momentos de su vida. “Compartí momentos, vinieron a casa, a la oficina, querían conocer mis movimientos”, señaló, y también se refirió a su propia biopic -”Coppola, el representante”- que prepara la nueva plataforma de Disney. “Hay un entendimiento que nació en septiembre y hay una posibilidad de que esto se realice. Orgulloso y feliz de que esto se pueda llevar adelante”, afirmó.

Por último, Coppola se manifestó en referencia a la ronda de declaraciones cruzadas en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. “Cada uno de los que estuvimos al lado de Diego a lo largo de su vida sabemos cómo nos manejamos y cómo intentamos vivir al lado de este hombre”, sentenció y se refirió a los últimos meses del astro: “Es dificilísimo poder comprender lo que trascendía. Cada uno sabe. Cada uno tendría que ser honesto”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: