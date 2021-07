La conmovedora canción de Ángela Leiva para su mamá fallecida hace ocho años que hizo emocionar a Marcelo Tinelli

La emoción de Ángela Leiva en ShowMatch

Una noche de mucha emoción se volvió a vivir este miércoles por la noche en ShowMatch. ocurrió cuando Ángela Leiva fue presentada por Marcelo Tinelli para llevar adelante su presentación, pero en la previa la cantante homenajeó a su mamá fallecida hace 8 años con una canción que ella mismo escribió y a la que tituló Canción a mi madre.

“Es muy lindo que me des el espacio para cantarla porque nació en un espacio muy genuino”, le agradeció la artista al conductor. “Pasaron muchos años, a veces tengo ganas de mandarle un mensajito de texto. Se extraña mucho la presencia física, los seres queridos nos acompañan desde otro lugar”, reconoció Leiva al borde del llanto.

La emoción de Marcelo Tinelli (Foto: Franco Fafasuli)

Hace poco, Ángela perdió a su papá Eduardo, que perdió la vida a poco de haber superado el cáncer. Había sido el 8 de abril que la artista había revelado la feliz noticia, y a principios de mayo le tocó despedirlo. Su mamá también murió cuando ella era muy joven. Viviana-como se llamaba su madre- falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

“Viviana, mi vieja era mi fan número uno. A ella le gustaba irme a ver de sorpresa. Era muy compañera y ni hablar de mi viejo. Era el gran impulsor de mi carrera. Mi mamá falleció de cáncer, a los 53 años. Mi papa tenía 58”, señaló la participante.

Marcelo Tinelli y Ángela Leiva (Fotos: Franco Fafasuli)

Recordemos, que a principios de junio, Ángela Leiva decidió terminar la relación amorosa con Martín Echarte, de más de tres años, y lo contó hace unas semanas en la pista de La Academia de ShowMatch luego de una muy celebrada imitación de Christina Aguilera.

Leiva abrió la puerta a su intimidad motivada por una pregunta de Ángel de Brito, uno de los jueces. “¿Es verdad que te separaste?”, disparó en modo periodista. “Sí, sí... le mando un beso a Martín”, dijo ella.

“Lo amo, lo amo a Martín, pero bueno... estamos desencontrados. Estuvimos tres años y me hizo muy feliz, así que le mando un beso enorme”, agregó. “Ah, pero tremendo, contundente... no es que hay una vuelta”, acotó el conductor Marcelo Tinelli. “No, no... son etapas”, cerró la puerta ella.

El día que Ángela Leiva confirmó su separación

La cantante habló del tema con Teleshow. “Estoy bien. Martín es una persona hermosa, que me hizo muy feliz. Y bueno, estamos en distintos caminos. Las cosas son así”, dijo sobre la separación.

“Si había que darle un fin, había que darle un fin. Porque sino nos íbamos a hacer mal. Nos separamos en buenos términos. Fueron tres años hermosos”, agregó al respecto.

También se mostró “muy feliz” con su performance en el show y con la devolución del jurado. “Fue muchísimo laburo, muy de corazón, porque la amo a Christina Aguilera. Me puse la vara muy alta y creo que logramos el objetivo. Cuando las cosas son así, tan lindas, me pone muy contenta”, dijo Leiva.

SEGUIR LEYENDO: