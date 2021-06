La contundente opinión de Pampita sobre la relación de Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Pampita, Nicole Neumann y José Manuel Urcera

“Estuvo comiendo mucho afuera del país y ahora vuelve”, dijo Pampita en su programa para presentar el tema. La jurado de La Academia hacía referencia al regreso a la Argentina de Nicole Neumann y su nuevo novio, el piloto José Manuel Urcera, tras unos días de descanso en Miami.

“Yo quiero su vida dijo”, interrumpió el panelista del ciclo Gabriel Oliveri y contó sobre las cosas que hicieron la modelo y su pareja en Estados Unidos: “Comieron en los lugares mas lindos, ha una foto en la que se están por besar, parece posada pero no cero, después estuvieron tomando sol en una colchoneta”. De inmediato Ardohain, a días de ser mamá nuevamente celebró: “¡Están divinos!”.

Luego, analizaron un video en el que la pareja desfilaba por un camino junto con una amiga e hicieron alusión al look del piloto, que llevaba un chaleco blanco: “A ella no le importa lo que se pone, está en llamas”, dijo la conductora.

El panelista luego contó: “La hermana de él es esteticistas, parece que chivaba mucho y Nicole le hizo poner bótox en las axilas”. Incrédula, la jurado de La Academia opinó: “Pero salen hace dos semanas, ¿ya le hizo poner bótox? Él es un muchacho buen mozo. Ahora están en Argentina así que ya los veremos por acá, no se separan más. Están tipo pegotes, ¡Aprovechen! ¡Disfruten!”.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Nicole hizo pública su relación con José Manuel Urcera, un piloto de turismo de carretera de 29 años, hace menos de un mes, cuando viajaron juntos a Neuquén, donde él vive. Pero los escándalos no tardaron en llegar y Micaela Álvarez, ex pareja del deportista dijo en televisión que él estuvo con ella cuando ya había comenzado a salir con la modelo, además reveló detalles de su relación que duró seis años.

“Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: ‘Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad, es mentira?’. Y él me dijo: ‘No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”, contó la asesora de moda.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Días más tarde, en el piso de Intrusos agregó: “Él me hizo mucho daño en estos seis años. No estoy embroncada con este romance. No me cambia que haya sido con Nicole. Fueron sus actitudes todos estos años”, manifestó la joven dolida y agregó, sobre relaciones pasadas de él: “No es una decepción amorosa, pero las mentiras constantes duelen. Pasaron un montón de cosas que prefiero no contar, nunca hubo violencia física. Hubo rumores que en otras relaciones del pasado sí hubo violencia de género”.

Por su parte la modelo prefirió no brindar detalles ni referirse al raid mediático de la ex de su pareja. “No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”, dijo. En ese sentido, Nicole apuntó: “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”.

Días más tarde la ex de Fabián Cubero y el piloto viajaron a Miami a tomar unos días de descanso. En sus redes sociales compartieron varias fotos juntos, en restaurantes con amigos y tomando sol en una colchoneta en el medio del mar. Casualmente, o no, Micaela Álvarez también estuvo en el país del norte disfrutando de las playas.

