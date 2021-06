El significativo mensaje de Martín Bossi a Alina Moine, luego de la cena compartida con Gimena Accardi y Nico Vázquez antes de la tragedia en Miami

Martín Bossi y Alina Moine, envueltos en rumores de romance

Desde hace ya algunas semanas, los rumores de romance entre Martín Bossi y Alina Moine cobran cada vez más fuerza, ya que ambos se encontraron en Miami y se los vio juntos en reiteradas oportunidades, sin esconderse de las cámaras. Incluso, la noche en la que sucedió el derrumbe en un edificio residencial de esa ciudad, ambos habían ido a cenar junto a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, quienes por ese encuentro improvisado torcieron su destino y se salvaron de milagro de lo que podría haber sido fatal para ellos. Es que la decisión de salir surgió a último momento, después de pasar la tarde juntos en la playa y que la actriz y la periodista pegaran buena onda.

Lo cierto es que, si bien tanto Alina como Martín se encargaron de aclarar que sólo los une una gran amistad, este lunes el humorista volvió a alimentar las especulaciones a través de un significativo posteo que hizo en su cuenta de Instagram. “Polaca de mi corazón, amiga querida, gracias por haber compartido este viaje revelador y modificador junto a mí. Te abrazo”, escribió, junto a una postal de ambos en la playa. Ella, por su parte, le retribuyó con un comentario amoroso: “Acá la amiga molesta que busca arruinarte la selfie! ¡Qué gorro metiste negrito querido! (PD: “Así trankis las vacaciones”…. )”.

El posteo de Martín Bossi dedicado a Alina Moine

El jueves pasado, día en el que se desplomó la estructura de ese condominio en Miami, Bossi había dado su testimonio sobre lo ocurrido. “Me acabo de levantar, con el teléfono explotado. Me quiero morir con lo que me están contando. Sé que Nicolás está bien, gracias a Dios, pero estoy atendiendo a mi familia que están desesperados llamándome”, comenzó relatando en diálogo con Ángel de Brito, vía Whatsapp. Y aclaró: “Yo no estuve en el edificio, estuve comiendo con Nicolás, nada más. Lo único que te puedo decir es que estuvimos comiendo a la noche, hasta la una o dos de la mañana”. Horas más tarde, compartió una foto con Vázquez, en la que le dedicaba unas sentidas palabras: “Qué salvajemente inesperada puede ser la vida querido Nico. Feliz de que en medio de semejante tragedia estén sanos y salvos. Los abrazo con el corazón”.

Por otra parte, la panelista Andrea Taboada contó que se había comunicado con Alina, quien le comentó: “Ayer estuvimos con amigos tomando sol en la playa del edificio de Nico. A la noche cenamos juntos en un restó y después nos fuimos a caminar y charlar. Ese derrumbe pasó cuando volvimos de cenar. Yo paraba a 20 cuadras de ahí. Ya hablamos con Nico. La pasaron muy feo”.

En una reciente entrevista con Teleshow, Diego Torres, que reside en esa ciudad de la Florida, había revelado los detalles que le contó el capocómico. “Estuve con Martín Bossi, que estaba con ellos esa noche. Así que me contó todo. Se quedaron cenando, se quedaron ahí, en el restaurante, tocando el pianito, caminaron. Todo ese retraso de haberse quedado con el pianito, cantando, haberse ido a caminar, fue lo que los salvó... ¿no? Entonces, sí, cuando en la vida te pasan esas cosas tan de cerca te das cuenta que en una fracción de segundo todo puede cambiar”, comentó.

