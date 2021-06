Beto Casella y los famosos en la política: “Aunque parezca que peco de inocente, ¿qué sobre pueden recibir Flor Peña o Alfredo Casero?”

Beto Casella

Beto Casella aseguró que ni loco se postularía para un cargo político, aunque sí participaría en alguna sociedad de fomento barrial o en la cooperadora de una escuela con el objetivo de ayudar a las personas. En una entrevista con Leandro Rud, el conductor aseguró: “La política en función de mejorarle la vida a la gente es una tarea dignísima, pero está tan amañanada”.

Además, el conductor de Bendita señaló en el ciclo La Noche de El Nueve que tiene esperanzas de que los jóvenes puedan modificar este panorama: “Me parece que las nuevas generaciones la van a cambiar. Esta generación adulta de políticos actual ya no puede porque está seteada de una forma, de las mañas de la vieja política, del clientelismo mal entendido, en algunos casos de acordar entre ellos en los momentos clave para que las cosas sigan funcionando igual”.

El testimonio de Beto Casella (Video: La Noche, El Nueve)

Cuando Leandro le consultó qué pensaba de la gente del medio artístico que quiere entrar en la política, Casella respondió: “Me encanta que se comprometan. Yo los escucho a (Alfredo) Casero, Dady Brieva, Marcelo Mazzarello, Juan Acosta, Flor Peña. Me gusta, salvo que por ahí los contraten para un show en algún municipio, no hay plata. ¿Qué sobre puede recibir Flor Peña o Alfredo Casero? De verdad te lo digo aunque parezca que peque de inocente. Con Brieva o Casero, vos podés estar de acuerdo o no, pero lo único que padecen es menos espectadores en el teatro o en streaming. Hay gente que dice: ‘Yo a este no pago un peso por verlo’...”.

Luego, agregó: “Me gusta cuando el artista se compromete, después hay algunos casos de oportunistas sobre todo a nivel municipal que dicen: ‘Me tiro a intendente’. Después cuando te tienen que votar, te vota el 3%. Te pueden querer mucho como cantante, actor, tener una trayectoria fabulosa, pero la gente no lo vota. Se retiran de la política después de ese elección, no es que siguen trabajando. La política es caminar, estar en la calle, ir a ver qué le pasa a la gente que no tiene gas, que no tiene agua. No es joda estar en política”.

Por otra parte, Beto hizo un análisis sobre el momento que está atravesando la Argentina, en medio de un contexto complejo por pandemia. “Lo veo tristón, embromado porque con los problemas de toda la vida sumado a la pandemia. No es el momento más feliz. Veo que la gente joven tiene como tema único cómo se va. No es feliz el tema, más bien es deprimente porque se te va la sangre nueva y se van los talentos”, reflexionó el conductor.

Sin embargo, aseguró tener esperanzas de que esta situación se revierta: “Soy optimista, como es tan ondulante este país y tengo una edad que ya vi mucho, vi momentos como este, que la única salida es Ezeiza, y momentos más florecientes que la gente pega vuelta. Quiero pensar que estamos acá, en una onda por abajo, y después vendrá un momento en el que suba. La Argentina tiene eso. Quiero pensar que no es terminal, que no es crónico, y que nos esperan días de felicidad. No sé cuándo, pero tengo que pensar así”.

