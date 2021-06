ShowMatch: Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito que cuestionó su performance en el duelo de La Academia

Fuerte exabrupto de Charlotte Caniggia contra Ángel de Brito

Tras un nuevo duelo para determinar qué pareja sería la nueva pareja eliminada de La Academia de ShowMatch, Ángel de Brito analizó la performance de Charlotte Caniggia y la participante disparó un fuerte exabrupto que hizo enfurecer a Pampita que salió en defensa de su compañero.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli indagó sobre el desempeño de los equipos en el duelo, donde además de la hija de Mariana Nannis tuvieron que participar Débora Pláger y Pachu Peña con sus respectivas parejas. Ángel De Brito señaló tras las performances: “Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando (2020)”.

“Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la con… de tu madre. No, lo digo jodiendo. Fue en chiste”, sostuvo la joven, tras la reacción en el estudio que se produjo tras su fuerte insulto al conductor de Los ángeles de la mañana. En tanto, Carolina Pampita Ardohain manifestó: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante le diga la palabrota que dijiste. No es chiste”.

Charlotte Caniggia (Foto: Franco Fafasuli)

“Quizás vos no tenés ninguna empatía. Las hormonas se ven que te están explotando. No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible”, respondió desafiante Charlotte que al final quedó eliminada ante Débora Plager en la votación telefónica.

Hace unos días, Charlotte habló en exclusiva con Teleshow sobre sus sensaciones luego de pasar una vez más por la pista. “Lo pasé muy bien, con los compañeros bien, bien con todos. Disfruto del público y de mi equipo”, admitió la melliza de Alexander, que se refirió al tema principal de su actuación: la pocas horas de práctica y la promesa que le hizo al jurado. “Voy a ensayar tres horas por día. Yo re ensayo, pero a mí cuesta más que a otras personas”, reconoció.

Cuando realizó su coreografía en el exigente Shuffle, Marcelo Tinelli hizo la primera de una serie de observaciones respecto a la falta de dedicación de la participante y confrontó las dos horas diarias de ensayo de Charlotte con el resto de los participantes. “Ella ensaya un montón. Quizás en un momento el proceso deja de avanzar y esas dos horas son un tope exacto para darlo todo”, afirmó Nacho Gonatta, su bailarín que salió en defensa de la joven.

La mediática continuó en la misma línea de lo que había manifestado en el programa, aunque no se calló nada. “No se puede hacer todo bien, y quizás un poco hinchados los huevos tengo, porque si fuese vaga estaría en mi casa o de vacaciones con mi novio pagándome todo y sin embargo estoy acá. No valoran, pero no me importa igual”,

SEGUIR LEYENDO: