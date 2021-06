La palabra de Charlotte Caniggia luego de que el jurado le cuestionara la falta de ensayo: “Si fuera vaga estaría de vacaciones con mi novio”

Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta, otro paso en falso(Franco Fafasuli)

Desde que se anunció su participación en ShowMatch, se sabía que Charlotte Caniggia no iba a pasar desapercibida en su desempeño en La Academia. Un par de pasadas en la pista le bastaron a la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis para hacerse notar en el programa que conduce Marcelo Tinelli, además de un fuerte cruce con la jurado Pampita Ardohain que casi la lleva a renunciar.

Antes de hacer su coreografía en el exigente Shuffle, el conductor hizo la primera de una serie de observaciones respecto a la falta de dedicación de la participante y confrontó las dos horas diarias de ensayo de Charlotte con el resto de los participantes que aguardaban para salir a la pista. Julieta Nair Calvo, Sofía Jujuy Jiménez, Mariana Genesio Peña y Viviana Saccone reconocieron estar ensayando doble turno, por la exigencia del ritmo actual y los venideros. “¿Cuando vive esta gente?”, cuestionó la participante al verse en desventaja.

Luego de una performance muy cuestionada,, su partenaire acudió en su ayuda con un argumento un tanto ambiguo. “Ella ensaya un montón, el finde también. Quizás en un momento el proceso deja de avanzar y esas dos horas son un tope exacto para darlo todo”, afirmó Nacho Gonatta, mientras su compañera ni quería observar al jurado temiendo las peores puntuaciones. “Vos sabes que te quiero, pero hoy no te puedo ayudar. No estuvo bueno”, señaló Ángel de Brito, que la calificó con un 2.

La de Pampita era la palabra más esperada, luego del cero que le había puesto la ronda anterior, y fue dura con la performance aunque lejos de las rencillas personales: “Charlotte tenía como una coreo paralela, la vi perdida, se cayó en el truco al final”, objetó la modelo. “En el ensayo salía mejor, pero estaba nerviosa. Hay mucha gente, me intimido y salió mal”, se justificó la mediática antes de recibir el consejo de la jurado.

“Ensayen un poco más, es un show y hay que dar lo máximo como sus compañeros, que no sea un trabajo y nada más, que salga de adentro el compromiso. No creas que no se nota. Vos podés”, insistió Pampita casi en plan maternal. Pero Charlotte seguía en la suya: “Yo soy de madera, soy como Pachu que aunque ensaye diez horas no va a ser bailarín. Soy Pachu en mujer”, sentenció. Pampita finalmente le puso un tres, en reconocimiento al trabajo del equipo, el voto es para él.

A su turno, Jimena Barón también se mostró dispuesta a tenderle una mano. “Me encanaría conocerte, me pareces hermosa y simpatiquísima, quiero colaborar para que te vaya bien”, señaló la autora de “La cobra”, que cuestionó la actitud de la participante a lo largo de su performance: “El comienzo estuvo flojo, la vertical te caíste, al final no llegaste”, evaluó la actriz, con el voto secreto.

Esta vez el más contemplativo fue Hernán Piquín, generalmente más duro en sus veredictos: “Me gustó mucho la propuesta, pero te da vergüenza. Eso lo tenés que cambiar. La gente te quiere, creételo, Tus seguidores te apoyan, a la hora de bailar, demostrá”, la alentó, con tanto convencimiento que Charlotte se comprometió a ensayar esa hora de más que todos le pedía. “Te voy a poner un voto más porque quiero que te la creas”, dijo el bailarín en modo motivador, antes de ponerle un 4. El total de 9 puntos solo la coloca por encima de Pachu.

Después de su performance, Charlotte habló en exclusiva con Teleshow sobre sus sensaciones luego de pasar una vez más por la pista. “Lo pasé muy bien, con los compañeros bien, bien con todos. Disfruto del público y de mi equipo”, admitió la melliza de Alexander, que se refirió al tema principal de su actuación: la pocas horas de práctica y la promesa que le hizo al jurado. “Voy a ensayar tres horas por día. Yo re ensayo, pero a mí cuesta más que a otras personas”, reconoció.

La mediática continuó en la misma línea de lo que había manifestado en el vivo, aunque no se calló nada. “No se puede hacer todo bien, y quizás un poco hinchados los huevos tengo, porque si fuese vaga estaría en mi casa o de vacaciones con mi novio pagándome todo y sin embargo estoy acá. No valoran, pero no me importa igual”, sentenció, y negó que estuviera con ganas de abandonar la competencia: “No me quiero ir. Si no ya me hubiese ido, no estaría acá parada”, afirmó.

