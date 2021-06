Larry de Clay se conmovió al recordar los últimos meses de su padre, enfermo de Alzheimer: “Nos divertimos hasta el final”

Larry de Clay se emocionó al hablar de su papá, Jorge (Vino para vos - KZO)

Acostumbrado a hacer reír, Larry de Clay se dejó ver desde una faceta poco conocida. Fue en Vino para vos, el programa de entrevistas intimistas que conduce Tomy Dente, por KZO. Y en la víspera del Día del Padre, el humorista no dudó en lanzarse de lleno a hablar del vínculo que lo unía a su papá, el ex concejal Jorge Biaggioni, que murió en 2018, a los 84 años, después de pelearla contra un cáncer, Parkinson y Alzheimer.

Entre lágrimas y con el tono entrecortado, Larry contó que sobre todo de grande había sido cariñoso y compañero de su padre. Entonces, buscando las palabras y tomando aire para poder sostenerse, relató cómo fueron los últimos años juntos. “A él le sale un tumor acá”, relató señalándose la garganta. “Y, dijo: ‘¿por qué a mí no?’ Decía: ‘Che, tengo cáncer’, como si te dijera ‘estoy resfriado’”, contó con admiración por el hombre que lo crio.

Entonces agregó que después del cáncer, llegaron el Parkinson y el Alzheimer... “Me acuerdo que un día me quedé en la casa de ellos, durmiendo la siesta. Y voy a verlos y mi mamá lloraba… Y mi papá ya estaba perdido y me miraba como diciendo: ‘No sé. Tengo esta persona que llora”, contó. “Le pregunté: ‘¿Que pasa mamá?’. Y me dice: ‘Es la primera vez que me preguntó quién era’. Entonces dije: ‘Vamos a hacer una cosa… Porque a mí también me preguntó una vez: ‘¿Y usted quién es?’ Estuve un día devastado y después dije: ‘¡no!’”.

La emoción de Larry de Clay en Vino para vos (Captura - KZO)

A partir de entonces Larry supo cómo quería encarar la enfermedad de su papá. “Dije: ‘vamos a empezar a divertirnos porque si no... Lo llamé a mi hermano. Y a partir de ahí nos divertíamos mucho con esto. Y él, en su enfermedad, se sumaba. No era un enfermo con Alzheimer y Parkinson que fuera agresivo. Nos divertimos hasta el final”, relató y llegó a la conclusión de que tal vez mucho de eso tenía que ver con que es búfalo en el horóscopo chino y “va para adelante”.

Jorge Biaggioni, el padre de Larry, falleció el 23 de octubre de 2018 a los 84 años. Artista plástico e histórico dirigente del Partido Justicialista de Escobar, fue concejal durante el período legislativo 1987-1991 tiempo en que llegó a ocupar su presidencia. Luego fue consejero escolar y su último paso en la función pública fue como director de Cultura del Municipio.

Larry, Marcelo y la cargada futbolera, un clásico de 25 años (Foto: "ShowMatch" - El Trece)

Esa noche, Marcelo Tinelli lo recordó con unas palabras al final de la emisión de ShowMatch: “Este programa se lo dedico a mi amigo Larry de Clay que está pasando un momento difícil, que falleció el papá, la mandamos un beso enorme, no queríamos decirlo antes pero bueno, ese es el mensaje de todos nosotros, te queremos Raulito querido… te queremos y te extrañamos juntos, estás viviendo momento muy muy difícil, y aquí estamos todos tus compañeros, acompañándote”, expresó el hombre de Bolívar a su amigo de tantas batallas, y tantas chicanas futboleras.

Luego de un 2020 alejado de la televisión, Tinelli volvió a la pantalla de El Trece por partida doble, y allí está Larry como los últimos 25 años. En diálogo con Teleshow, el actor de la galera compartió su alegría por volver a hacer humor, algo tan necesario en tiempos difíciles: “Estoy muy feliz. Con toda esta pandemia, la gente nos pedía volver al humor”, señaló el hombre de la galera y se mostró sorprendido por cómo creció el fenómeno en este tiempo: “Chicos de 11 a 15 años, que no habían nacido, nos descubrieron por YouTube y está bueno, porque nos divertimos y nos reímos de nosotros mismos. Más viejos, más gordos, más canosos, más arrugados”, agregó con honestidad brutal.

