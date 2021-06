Flavio Mendoza se mostró dolido por su ausencia en ShowMatch: “No soy careta, un poco me jodió”

Flavio Mendoza habló en Agarrate Catalina (La Once Diez)

Contento por el regreso de la actividad luego de dos meses de restricciones, y siempre con su estilo frontal, Flavio Mendoza dijo mucho y no se calló nada. El coreógrafo y productor teatral habló con Catalina Dlugi y manifestó toda su alegría por la vuelta al trabajo, habló de los proyectos que se vienen y no esquivó referirse a su ausencia en La Academia, el certamen de talentos y variedades que lleva adelante ShowMatch en esta temporada.

Ante una pregunta de la conductora, Flavio contó sus sentimientos al no formar parte del gran show de Marcelo Tinelli, y comenzó su relato remontándose a mediados del 2020: “Lo que me pasó fue que cuando hice Corte y confección, en plena pandemia, todos teníamos miedo a salir a cualquier lado. Yo lo hice en ese momento que por ahí uno lo necesitaba pero tampoco es culpa de ellos, ellos arman el formato de un programa”, señaló en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Flavio Mendoza durante la temporada 2021 en Carlos Paz (Mario Sar)

En este punto, el creador de El Circo del Ánima dejó en claro su posición: “Les dije que quería hacer otra cosa. No iría a un reemplazo porque siento que hice mucho... A mí me dieron mucho y yo les di mucho, creo que ya estamos a mano”, analizó, y siguió con su descargo: “Si me llamás, llamame para algo copado y sí un poco me dolió, yo soy de decir las cosas: que me jodió un poco, me jodió. Me hubiese venido bien, como nos hubiese venido a muchos de los que hemos trabajado ahí en este momento”, agregó fiel a su estilo frontal.

Más allá de este pequeño cortocircuito, Flavio no guarda rencor con el conductor. “Yo siempre le deseo lo mejor porque no soy un tipo desagradecido; pero no soy careta como hay tanto careta en este ambiente que no lo dice. Yo he escuchado que han hablado pestes de Marcelo y después están trabajando ahí; y yo digo ‘¡Con qué cara!’”, expresó enérgico, y continuó en la misma línea: “Yo no puedo ser así. Es más, se lo he dicho a Marcelo cuando algo no me gusta, porque no tengo pelos en la lengua y me parece que tiene así debería de ser, porque si no pareciera que tuviera que rendirle tributo a las vacas sagradas”, completó.

Durante su charla con Catalina, el coreógrafo recordó cómo vivió la etapa más difícil de la pandemia, donde su voz fue de las más escuchadas en reclamo por la apertura de la actividad. “Fue muy doloroso, muy feo. Artistas muy conocidos que la pasaron muy mal y no lo admiten por vergüenza. Yo no quiero hacerme el lastimero, pero quería visibilizar todo eso”, resumió el creador de Stravaganza, que anunció que ya se puso a trabajar en los proyectos que habían quedado parados.

Las lágrimas de Flavio Mendoza por el encierro y la pandemia

Además de encabezar el Circo del Anima, Mendoza iniciar una gira por el país con la obra Tres empanadas, que arrancará en Rosario y tiene en cartel Un estreno o un velorio, entre las tres alcanzan a 300 familias, según contó en un video que difundió durante el último cierre. Pero allí no terminan sus proyectos, sino que adelantó que está trabajando con el ex futbolista y conductor Sergio Goycochea.

“Estoy armando un espectáculo con los mejores transformistas y drags que hay en el país. Y quería a alguien que no fuera un actor, poner otra cara, y fue ideal pensar en un deportista, y el Goyco era ideal por las alegrías que dio como deportista, pero también por el cariño que le tiene la gente”, señaló en referencia al héroe de los penales en Italia ‘90: “Él está feliz de participar. Es una historia de ex alumnos de un colegio y cuando llega Sergio se encuentra con que son todos trans, drags y es muy divertido”, cerró Mendoza.

SEGUIR LEYENDO: