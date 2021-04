Flavio Mendoza se quejó de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno: “Tienen que hacer cosas más lógicas”

Flavio Mendoza, en escena, durante el estreno de Tres empanadas, en Villa Carlos Paz (Foto: Mario Sar)

Como sucede con muchas otras industrias, el entretenimiento -con el teatro a la cabeza- comenzaba a recuperar cierto vigor en estas semanas, no solo con la continuidad de las obras ya en cartel sino con el regreso de piezas exitosas -tal el caso de Una semana nada más, por ejemplo, a sala llena- y el estreno de propuestas con grandes actores y actrices previstos en estos días. Además de giras por el Interior. Luego de un 2020 cargado de funciones por streaming, el inicio del 2021 auguraba otro panorama.

Pero al mismo tiempo que esto ocurría, la segunda ola de coronavirus ya daba indicios de su rigor. Y es por esto que las medidas anunciadas por Alberto Fernández para morigerar los contagios de coronavirus -este jueves se registró un nuevo récord diario-, volvieron a encender las alarmas de la comunidad artística.

Incluso antes de que el Presidente anunciara su DNU, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) lanzó un comunicado expresando que el límite horario “es sinónimo de cancelación inmediata de obras y conciertos en cartel, por imposibilidad de reprogramarlas, extinción de contratos laborales y propuestas de acceso cultural y el fin de muchas pymes culturales”. “El teatro y la música son seguros. ¡De noche y de día!”, enfatizó el organismo.

En el mismo sentido, Flavio Mendoza se manifestó a través de un video que posteó en su cuenta de Instagram. “Están tomando nuevas medidas y esto perjudica muchísimo a nuestra industria, no solamente al teatro sino a los circos y a todos los que hacen entretenimiento. Estamos pidiendo que por favor revean esta situación”, advierte el productor, en una filmación registrada durante el ensayo de una de sus obras.

Flavio Mendoza y su preocupación por las nuevas restricciones (Video: Instagram)

En su parlamento, el coreógrafo pide “por favor” que no se efectúe “este tipo de cierre”, y propone en cambio “hacer cosas más lógicas”, como “ir a los lugares donde las cosas se hacen mal”. “En el Circo del Anima tengo un inspector todos los días cuando hago las funciones, para que se cumplan los protocolos, como tienen que ser, igual en el teatro”, destaca, e ironiza sobre el cierre nocturno: “¿Qué, no contagia el virus desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana?“.

Mendoza -quien en enero contrajo Covid- proyecta iniciar una gira por el país con Tres empanadas, que arrancará en Rosario. Y además de las funciones del circo, tiene en cartel Un estreno o un velorio. “Son proyectos con mucha gente -advierte-. De mí trabajan más o menos 300 personas, que son 300 familias”.

VER TAMBIEN Flavio Mendoza: “Mi hijo me salvó la vida en esta cuarentena, sino hubiera prendido fuego la casa”

Así como el tempranero comunicado de AADET hablaba de un cierre de las salas previsto para las 22 (finalmente el DNU estableció las 23), las funciones del circo de Flavio no se modificaron luego del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta en la mañana de ayer. “Quienes para esa hora (las 23) todavía se encuentren dentro, podrán quedarse a terminar su función y retirarse antes de la medianoche. En cuanto a la restricción a la circulación, esta medida no apunta a quien está volviendo a su casa”, explicó el Jefe de Gobierno porteño. Es por eso que Mendoza no cambió los horarios de sus funciones ni realizó cancelación alguna.

No obstante, sigue con la guardia alta, previendo que las pautas puedan modificarse en un futuro cercano. “¿Por qué el golpe siempre a la parte artística? El arte también te cura, te sana. Con protocolos, tenemos que seguir trabajando”, afirmó Flavio Mendoza, quien el año pasado fue uno de los productores teatrales más activos en el afán de volver a montar obras sobre los escenarios.

SEGUIR LEYENDO