Isabel Macedo con Jey Mammon: cantó en vivo, dijo si perdonaría una infidelidad y habló de las ocho ecografías que se hizo en cuatro meses

Isabel Macedo en el programa de Jey Mammon (Video: Los Mammones, América)

Rubia como nunca antes y bellísima como siempre, Isabel Macedo arrancó su participación en el programa de Jey Mammon (por América) sumándose en vivo a un musical de Sandra Mihanovich. Juntas cantaron “Me contaron que bajo el asfalto” y “Soy lo que soy”, para que la actriz celebre estar frente a la admirada cantante. Luego sí, sentada en el living de Los Mammones, Macedo se divirtió al repasar sus inicios en la actuación.

“Diego Ramos me llamó y me dijo: ‘están buscando un personaje’. Tenía tipo 19, fui y ese mismo día quedé. Estuve un par de capítulos. Me enteré que no volvía por televisión, cuando mi padre en la ficción leía una carta que decía que me había ido de viaje”, contó Isabel con humor acerca de sus comienzos en la novela Ricos y famosos. Dijo que conoció la popularidad en con la telenovela infanto juvenil Verano del 98. Entonces el conductor presentó un tape en el que se agarraba de los pelos con Agustina Cherri y deslizó, al pasar, que le hacía acordar a algo… Pero Macedo no escuchó o hizo como que no había escuchado. Y así pasó desapercibida la ironía de Jey entorno al histórico rumor de que Pampita Ardohain había agarrado de los pelos a Macedo un verano, en la disco Tequila de Punta del Este, celosa por un supuesto amorío de ella con Benjamín Vicuña, su marido de entonces.

Jey Mammon (Foto: Los Mammones, América)

“Floricienta también cambió mucho todo”, apuntó Macedo, en relación a la tira de Cris Morena que salió al aire hace más de quince años. “Era mala, malísima”, repasó sobre su inolvidable personaje de Delfina. Y dijo que le gustaba ese rol porque “es lo que menos tiene que ver conmigo. Es lo que más me gusta hacer. Los chicos me veían y lloraban con mocos. Me perseguían, frenaba y los papás les decían: ‘saludala ahora’”. Además, habló de la experiencia de hacer gira por Israel. “Yo era de la más grandes. Les explicaba a los más chicos que nunca más lo íbamos a vivir”, contó en relación a “exitosos” como Lali, Agus Sierra y Yeyo... “Charlamos por Instagram. Los quiero”, agregó la actriz que se llevó un Martín Fierro por su doble personaje en Graduados.

Se puso seria al explicar porque a los cuatro meses de embarazo ya se había hecho ocho ecografías. “Necesitaba estar segura que estaba ahí. Fue muy deseada”, aseguró en relación a Isabel “Belita” Urtubey, la hija que tuvo con el ex Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y así definió la maternidad: “Nadie te explica bien de que se trata. No conocía el miedo hasta que nació mi hija. Tenía una sensación. Pero no lo conocía”.

Isabel Macedo y su marido, Juan Manuel Urtubey, con Belita (Foto: @isabelmacedophoto)

Además, dio detalles de cómo conoció a quien es su marido hace cinco años. “Un amigo me invitó a una comida. Juan Manuel había quedado que dejaba unos vinos. Ahí lo conocí. Nos fuimos afuera en un momento, a charlar. Nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Sin besarnos. Llovía… ¡Una humedad! El pelo erizado. Era una bomba él. Nos re enamoramos. Nos volvimos a ver al día siguiente. Yo iba a ver a los Stones con Vero (Lozano) a La Plata. Y el iba con sus hijos. Me saludó y se fue. Estaba escrito. Era así”.

Claro que también se sumó al juego de preguntas por sí o por no, “Las 21 de las 21″. Contó que con su marido usan apodos divertidos. Dio muestras de su tonada salteña. Afirmó que sería jurado del programa de Marcelo Tinelli y que le cae bien Fabiola Yáñez. Dijo que nunca le tocó besar a alguien con mal aliento y que sabe la clave del celular de Urtubey porque “no es un tema para nosotros. No hay nada que esconder”. Entonces contó que no perdonaría una infidelidad. Y sobre su negativa al poliamor apuntó: “Yo estuve segura que era él y decidí formar mi familia con él”. ¿El final? Cantó, entre otros temas, “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez. Fue con Jey en el piano y para emoción de muchos.

