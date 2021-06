Cinthia Fernández, furiosa con Matías de Federico: “Martín Baclini es más padre que él”

Cinthia Fernández volvió a usar el aire de Los ángeles de la mañana, programa en el cual es panelista, para contar un conflicto que tuvo con Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca. Además, aseguró que Martín Baclini, su ex novio, se comporta mejor con las nenas “y es más padre” que el futbolista.

El enojo de la bailarina se desencadenó luego de que el jueves por la tarde le pidiera a Defederico si podía llevar a sus hijas al colegio a la mañana ya que a ella se le complicaban los horarios para luego llegar a tiempo a su trabajo. Él le respondió que no podía y más tarde ella vio un video en redes sociales de él en un restaurante cenando con amigos.

Al contar lo ocurrido en el programa de Ángel de Brito, Fernández dijo que su ex le había mencionado en el medio de la discusión a Martín Baclini, a lo que ella reconoció que sin ser el padre de las nenas, se comporta muchas veces como tal.

“Me dijo que no podía llevar a las nenas al colegio. ¿Yo no sé qué persona no puede a las siete y media de la mañana? No sé lo que tiene que hacer, si sacarse sangre, vacunarse, no sé”, comenzó a relatar enojada a lo que el conductor destacó que “lamentablemente Defederico no tiene trabajo”, insinuando que no tendría que tener problema en buscar a las chicas.

“Cuando me mandó ‘no puedo’ a la noche, me dio por las pelotas. Me parece una falta de respeto para mis hijas. Hoy ya le cancelé todo. Porque le sobra el tiempo... Es un cínico. Yo hago malabares”, dijo y es que además de la negativa de él, la hizo enojar que el futbolista no estaba en su casa, sino que estaba cenando con amigos en un restaurante.

¿Qué pasará el domingo Día del Padre? Cinthia fue contundente: “La verdad es que no se las merece. Por lo menos que se hisope, porque después de estar en esa situación (la cena con amigos). Es una falta de respeto a sus hijas. Le dije ‘¿no podés (llevarlas al colegio) por esto?’. ¿Porque no te podés levantar al otro día?”.

En ese punto de la charla, él mencionó al ex de ella: “Me pone ‘Martín Baclini está acá’”. A lo que ella explicó que el rosarino también estaba en el restaurante con dos amigos, pero que poco tenía que ver eso con su situación ya que él no es el padre de Charis, Bella y Francesca.

Al ser consultada sobre por qué lo había mencionado, la panelista enfureció: “Porque es un tipo que no tiene pelotas. ¡Resigná la joda un día! Además, me dijo ‘Martín va a tu casa’. Martín vino de Miami, se aisló, tuvo COVID-19, se vacunó y tiene anticuerpos. A este cabeza de tacho hay que explicarle. ¡Me saca! ¡Y Martín es más padre que él!”.

En medio de su enojo, Cinthia aprovechó para decir al pasar que su ex no le pasaba dinero para el colegio de las chicas y que por eso ella también necesita que la ayude para trasladarlas y hacer cosas: “¡Tengo sino 900 pesos de remis de ida, 900 de vuelta mas una cuota que él no paga!”.

Esta semana la panelista confirmó además que incursionará en la política. “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático. Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer”.

