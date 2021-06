Mica Tinelli reapareció en redes tras el trasplante de hígado de su mamá: “No me sentía preparada para hablar en cámara”

Mica Tinelli después del transplante de Soledad Aquino (Video: @micatinelli)

Fue una semana después de que Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli, recibiera un trasplante de hígado después de varias semanas en lista de espera del Incucai. “Ya que estoy acá con el celular… La verdad es que no estoy agarrando mucho el teléfono por circunstancias personales… Como varios sabrán…”, aseguró de arranque Mica Tinelli, la mayor de las hijas del conductor con la ex bailarina. Y luego invitó a sus más de dos millones de seguidores a participar de un sorteo que había anunciado mientras estaba de vacaciones en Miami y poco antes de volverse de urgencia, cuando a su madre le llegó el órgano.

Soledad Aquino y Mica Tinelli (Foto: @soledadaquino)

“Obviamente no me gusta hablar de mis temas personales y más cuando son delicados. Pero me gustaría agradecerles los mensajes y la hermosa energía que me mandan. Como les decía el otro día que les escribí, capaz todavía no me sentía preparada para hablar a cámara”, apuntó sobre un mensaje posteado con anterioridad. Y agregó emocionada: “ No saben como llega esa energía tan linda. A través de una pantalla o red social, se transmite y de verdad. ¡Llega! Así que solo palabras de agradecimiento para todos. ¡Los quiero mucho!”

“Le mando un beso a Cande, a Mica… También a Sole, que la está luchando después del trasplante de hígado. Estamos todos muy esperanzados que salga. Pero son momentos difíciles. Ustedes saben lo que es la donación de órganos… Tiene que estar bien dentro de otro cuerpo. Estamos todos atrás de ella para que pueda salir adelante”, había detallado Marcelo Tinelli el último viernes en su programa, ShowMatch. “Sé que me escucha cuando le hablo en terapia intensiva”, había agregado para referirse a la salud de su ex esposa, que el día anterior había recibido un transplante de hígado y está internada en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro.

Soledad Aquino en inauguración de un local de Ginebra, la marca de Mica Tinelli, en el Paseo Alcorta

“La verdad que Sole, mi ex, está atravesando un momento muy difícil. Les quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba, está saliendo de un trasplante con todo lo que eso significa”, había detallado Tinelli el último jueves, día de la intervención. “Estuvimos toda la tarde, en un momento muy difícil, como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de una persona. Gracias a Dios salió todo bien. Gracias a los médicos”, agregó Tinelli y se le quebró la voz, embargado por la emoción. “Fue un día bastante difícil para todos nosotros. En un momento no sabía si venía o no venía. Pero bueno, acá estoy”, apuntó el conductor.

Antes de debutar con la nueva temporada de ShowMatch y el certamen La Academia, Tinelli había hablado del estado de salud de quien fue su primera esposa en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito, por ElTrece: “Fue un problema severo, una infección digestiva, una úlcera de duodeno que se le complicó. Tuvo que ser intervenida con una endoscopia de urgencia, está internada en La Trinidad. No te digo que está fuera de peligro porque está en terapia intensiva, pero está bien. Fuimos a visitarla con Guille (Valdes) y mis hijas”.

Guillermina Valdés, Juanita Tinelli, Romina Pigretti, Micaela junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

Mica, en tanto, se había referido a cómo mantenía en el ámbito privado este aspecto de su vida, mientras esperaban el órgano para su madre. “¡Mi mamá está bien, gracias! Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! No muestro lo que hago ni les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Más amor, más respeto, más empatía”, reflexionó la diseñadora de indumentaria en ese entonces.

