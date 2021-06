Charlotte Caniggia sigue en La Academia y habló de su conflicto con Pampita: “Pensé en renunciar”

Charlotte Caniggia (Foto: Franco Fafasuli)

“Me voy a tomar un vinito, a relajar. Estaba muy nerviosa. La estaba pasando bastante mal”, aseguró Charlotte Caniggia en charla con Teleshow luego de ser salvada por Eugenia López, una de las jefas de coaches de La Academia de Showmatch, porque el jurado integrado por Pampita Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito no se ponía de acuerdo y la decisión era dividida. Acompañada por su bailarín, Nacho Gonatta, Charlotte agregó: “Es contenta con la devolución del jurado. Espero dar lo mejor que puedo”.

Charlotte Caniggia a la espera de la decisión (Foto: Franco Fafasuli)

Fue unos días después del duro enfrentamiento que vivió con Pampita, cuando se quejó de un puntaje, dijo sentirse “maltratada por el jurado” y la la modelo le contestó: “No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda”. Lo dijo en referencia a un posteo que había subido Charlotte refiriéndose en esos términos a De Brito, Piquín, Barón y Ardohain.

Pampita Ardohain (Foto: Franco Fafasuli)

Tras el conflicto, Pampita luego manifestó que pensaba invitar a Charlotte a arreglar las cosas en su camarín. Sin embargo, el encuentro no llegó a darse. Consultada en este sentido por Teleshow, Charlotte aseguró: “Charlar... No tengo problema. Obvio. Quiero venir a mi trabajo a pararla bien. Si veo que me afecta como persona, no vengo más”. Y dió más detalles sobre sus sensaciones. “Me re molesta venir acá. No quiero renunciar pero también lo quiero pasar bien”, señaló. Y agregó: “Lo pienso todos los días. Soy bastante sentimental. Cosa que no muestro acá, en la pista, porque tengo que vender que soy alegre y quiero vender eso. Pero me pone re mal. Hay gente que no lo ve. No sé qué tengo que hacer. Tengo que llorar...”.

Charlotte Caniggia (Foto: Franco Fafasuli)

La primera pareja salvada por el jurado por decisión unánime, había sido la de Barby Franco y Gabriel Rentería. La segunda, por decisión dividida, fue la de Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara. Mientras que la tercera, por decisión unánime, resultó la de El Polaco y Barby Silenzi. Mientras que, quedaron Sofía Jujuy Jiménez y Julieta Puente como las ultimas dos en disputa. Y como los votos del jurado dieron empate, volvieron a desempatar las jefas de coaches, y se inclinaron por Jujuy para que Julieta Puente quede eliminada de la competencia.

¿Cómo había sido el cruce entre Charlotte y Pampita en la pista esta noche? “Me tengo que hacer amiga de Jimena, de Piquín, de alguno del jurado. Voy a armar una cena y ya está, me van a amar”, había ironizado Charlotte antes de que le dieran el puntaje. “Pampi, ¡qué mala!”, gritó la mediática cuando Marcelo Tinelli mostró el cero que le había puesto la modelo top y que tenía como voto secreto.

“Deben ser las hormonas”, le contestó Pampita, haciendo referencia a una declaración que había hecho hace unos días la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sobre las críticas de la jurado. En la pista, se excusó y bajó el tono de la polémica: “Yo nunca tuve hijos, pero leí que las mujeres embarazadas están un poco locas, ya me tocará. Una se enoja mucho. ¿Pasa eso? Decime, porque yo algún día quiero tener”. Y sin encontrar más que una sonrisa mordaz y la contundencia de siempre, Pampita le respondió con altura para no dar margen a seguir con la pelea. “No conviene decirle a una embarazada que te chupa un huevo la devolución porque puede salir todo mal. Es por ahí que vino”, le explicó para cerrar el tema.

