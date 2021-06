Rocío Marengo cuestionó al jurado de ShowMatch y ventiló internas entre los participantes: “Hay muchos que están recalientes”

Rocío Marengo se quejó de los puntajes de Pampita (ShowMatch - El Trece)

En una nueva gala de ShowMatch, Rocío Marengo sorprendió con su interpretación del shuffle, el difícil ritmo que viene causando estragos y avivando las tensiones entre los participantes de La Academia y que tuvo en la modelo a una de las revelaciones de la jornada. Su performance sorprendió al jurado, cuyas devoluciones la colocaron entre los puntajes más altos de la ronda. Sin embargo, más que por lo que bailó, Rocío fue protagonista por lo que dijo en la previa, en el durante y, sobre todo, en el después de su actuación.

Primero, el que quiso instalar el tema fue el conductor Marcelo Tinelli, pero la modelo hizo como si no escuchara. Por eso, antes de iniciar la ronda de devoluciones, Ángel de Brito volvió a la carga y le pidió explicaciones por algunos dichos de la participante que no habían caído bien en el seno del jurado.

El disparador del conflicto fue el 10 que Pampita Ardohain le puso a su amiga Barby Franco y que, según los dichos de Marengo, perjudicaba a todos los participantes. “Hablé por mis compañeros. Lo dije con buena onda, me encanta como puntúan. Me parece que en la primera semana está bueno jugar con las amistades, pero en este ritmo en particular ya estamos cansados y un puntito por ser amiga puede quedar afuera una bailarina o bueno, yo”, afirmó la modelo en su descargo.

“Mis compañeros piensan lo mismo”, agregó la modelo señalando el sector en el que estaban Karina La Princesita y Agustín Cachete Sierra, que ya habían bailado, y Mario Guerci y Ángela Leiva que aguardaban su turno. “¿Quiénes exactamente?”, preguntó Pampita con tono de directora de colegio. “Hay muchos que están recalientes”, siguió Marengo sin dar nombres, aunque sí apuntó a “la creadora del karma”, que no era otra que Ángela Leiva.

“Cuando entro al grupo y veo que hay 200 mensajes no le doy ni pelota”, afirmó la cantante, buscando evadir responsabilidades. “¿Hay gente enojada por el puntaje?”, insistió Marengo. “Seguro, pero yo no los leo”, se mantuvo Leiva. “No se anima”, lamentó la modelo y recibió el consejo de De Brito: “Ya tendrías que saber que te van a dejar sola”, señaló el periodista de Los ángeles de la mañana.

Al terminar su buena actuación en la pista, Marengo habló en exclusiva con Teleshow sobre el altercado: “A mí me gusta decirlo para ser el primer disparador y que se animen a hablar, porque es parte también del juego”, afirmó la creadora del baile del koala, aunque se negó a dar nombres. “Voy a hablar personalmente con ellos y cuando me den el okey, los voy a exponer públicamente”, prometió.

Marengo afirmó que el cuestionamiento no solo era para el diez que Pampita le había puesto a su amiga Barby Franco. “Hay dos o tres participantes que están en la mira”, reconoció, y cuando Teleshow le preguntó si una de las cuestionadas era Ángela Leiva, la modelo asintió: “Dicen que es la preferida de Ángel (de Brito)”.

A continuación, Marengo reconoció la buena puntuación que le había otorgado Pampita: “Conmigo siempre fueron justos, de hecho nunca fui al duelo. La verdad es que lo dije para dar el primer pasito por mis compañeros”, confesó la novia de Eduardo Fort, que reconoció que el grupo de WhatsApp de los competidores de La Academia estaba “picante”.

“Estamos cansados y el shuffle nos dejó a todos en carne viva, estresados y con muy poca paciencia”, señaló la ex Masterchef Celebrity que se dispuso a contar más intimidades: “Hay muy buena onda entre dos, nació el amor en la Academia”, afirmó misteriosa, y la dejó picando. “Lo voy a incluir en el chat para que vean para donde van los flechazos”.

