La emoción de Mariano Iúdica tras darse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Lo comparo con el nacimiento de un hijo”

Mariano Iúdica recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (Video: "Polémica en el Bar", América)

“Bienvenidos a Polémica en el Bar... ¡Hoy más inmunizados que nunca!”, anunció la locutora en el inicio del histórico ciclo de América haciendo referencia al conductor, Mariano Iúdica, quien este jueves recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. “La vacuuuuna, te dieron la vacuuuuna, te dieron la vacuuuuna”, le cantaron, en tono de tribuna, sus compañeros de la mesa más celebre de la televisión argentina.

“Astrazeneca, señoras y señores. La que se hizo en Argentina, en Garín, partido de Escobar”, dijo Iúdica y mostró el frasquito en el que venía la dosis. “Este es el frasquito mío. Le queda un poquito ahí abajo. Me lo voy a guardar, espero que no se evapore”, e hizo la mímica de que se lo iba a tomar. Y para acentuar la broma, agregó: “Hoy lo voy a poner en mi whisky”.

Tal como lo anunció el propio Mariano el pasado lunes durante los festejos de su cumpleaños, la inoculación coincidió con el cumpleaños de su mujer, Romina Propato. “Es el pilar de mi vida y hoy vamos a ir a comer y me lo voy a tomar”, insistió. Para después revelar una intimidad familiar: “Mi mujer, que tiene un sentido común superlativo, nos prohibió ir a cualquier aeropuerto a toda la familia, aunque nos costara la vacuna. Porque a lo mejor ese aeropuerto nos podía costar la enfermedad. ‘ Nosotros nos la vamos a dar acá, como hacen todos los argentinos, no nos vamos a ningún lado ’, me dijo. Yo me quería ir a dar como sea”, contó Iúdica.

Mariano Iúdica comparó la vacuna contra el coronavirus con "el nacimiento de un hijo" (Video: "Polémica en el Bar", América)

Muy emocionado, el conductor confesó haber llorado “como la San Puta. Le quiero agradecer al centro de jubilados Esquiu, ahí en Munro, por la contención que te dan desde que llegas. Es espectacular la atención, la paciencia. Sabés las cosas que vi y escuché, ¿no? Gente que va sin el turno, otros que decían: ‘No, yo esa quiero... Yo quiero ponerme la de coso, yo me quedo acá hasta que llegue...’”, contó y Flavio Azzaro acotó: “En eso tenemos que hacernos cargo los medios de muchas pavadas que decimos”.

“Astrazeneca, señoras y señores. La que se hizo en Argentina, en Garín, partido de Escobar”, dijo Iúdica

El mismo Azzaro le preguntó con qué comparaba este hecho y Iúdica no dudó. “Es como el nacimiento de un hijo, lo comparo con eso”, dijo ante la sorpresa del panel. “No duele absolutamente nada y ahí, al vacunatorio, vamos todos. Ahí somos todos iguales: todos los que hicieron la guita y se la chorearon, los que hicieron guita y se la llevaron al cajón... el auto, las empresas, las planillas de rating, todo te lo metés en el culo si no tenés salud”, reflexionó.

“Estábamos todos: el chabón del Mercedes Benz, el que tiene un Duna, la señora que vino con la bolsa de las compras... todos esperando la vacuna que nos iba a dar nuestro ispa ”, cerró Mariano, aun emocionado por el hecho. “Lloré mucho porque estoy queriendo que termine de una vez por todas. Estamos hace más de un año y medio en esta”, dijo.

El frasco en donde venía la dosis de Astrazeneca que recibió Mariano Iúdica: "Lo que sobró hoy lo voy a poner en mi whisky”, bromeó el conductor (Foto: Instagram @marianoiudica)

A principios de esta semana y mientras le festejaban el cumpleaños en el programa, Iúdica se enteró de que le habían asignado el turno para vacunarse contra el coronavirus. Luego de comentar que Leandro Chino Leunis había recibido el suyo, el conductor admitió sentirse ansioso por recibir el propio. Y alentado por Matías Alé, decidió fijarse en la aplicación VacunatePBA, de la provincia de Buenos Aires. “Fijate en la solapa ‘Mis Turnos’”, le dijo el panelista al conductor. Cuando lo hizo, abrió grande los ojos y la boca, totalmente sorprendido por el aviso del turno.

Entonces, todos se pararon de sus sillas para rodear al conductor y celebrarlo, quien seguía estupefacto. Un rato después, cayó en cuenta de que el turno coincidía con el cumpleaños de su mujer, Romina Propato, y la llamó para contarle: “Mami... ¡me dieron el turno para la vacunaaaaaaa!”, gritó Iúdica.

SEGUIR LEYENDO: