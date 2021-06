María O’Donnell y su eliminación en Masterchef Celebrity: “Estaba muy cansada y me equivoqué”

María O’Donnell sobre su eliminación en Masterchef Celebrity

Cuando se anunció que María O’Donnell formaría parte de Masterchef Celebrity la convocatoria causó asombro e incluso alguna crítica de colegas. Es que la periodista siempre se destacó por su perfil bajo y por ejercer un estilo de periodismo donde la estrella es la información y no el que la comunica. En el reality culinario, pese a venir de “otro palo” a fuerza de recetas, preguntas constantes y una sonrisa del que se nota que la pasa bien logró quedar entre los mejores seis participantes. Recién el domingo pasado y ya en la recta final fue eliminada. Le tocó preparar un menú con pescado, pero un error de lectura al seguir la receta derivó en un plato mal preparado y su eliminación.

“Me quedé con una receta de un ceviche peruano que deja la cáscara del langostino y me equivoqué”, reconoció en La Bestia Pop, el programa que conduce Adrián Korol en radio Pop Chascomús. “No es que tu cabeza funciona en condiciones ideales. Son cosas que pasan. No lo digo como justificación, pero me levanto muy temprano a las 4.30. Estaba muy cansada y me equivoqué” reconoció sin arrojar culpa a jurados o productores. La periodista reconoció divertida que no pensó que se quedaría tanto tiempo. “Resistí cuatro meses. Un montón. Mi pánico inicial era irme a la primera vuelta y después decís ‘me quedo una semana más’ y ‘ahora veo’ y vas siguiendo”.

Los O’Donnell son una familia conocida en el ámbito intelectual. Su padre, Guillermo fue un destacado politólogo que trabajó en la Universidad de Yale, Esto determinó que su hija naciera en New Haven, en el estado de Connecticut. Su tío es el multifacético Pacho O O’Donnell médico, psicólogo, dramaturgo, político y en los últimos tiempos, Instagramer. Santiago, su hermano es periodista y el autor del libro “Hermano” con las acusaciones del menor de los Macri sobre los negocios familiares y el rol del ex presidente. Entre tantos intelectuales despierta curiosidad saber cómo reaccionaron al enterarse que ella participaría en un programa ni político ni de cultura sino de entretenimiento y eso preguntó Korol. “Pacho estaba encantado. El tío hizo de todo en su vida. De dramaturgo en los 70 ahora es instagramer. Así que esto de no tener miedo le produjo una simpatía enorme y me dejaba unos mensajes muy graciosos” aunque explicó que no serviría de participante porque “no cocina nada. Es de la vieja escuela de varones que no te pisaban la cocina”. De su hermano reveló que “primero se sorprendió. Me cuida y tenía miedo que me hubiera mandado un macana. Después le gustó. Y mi mamá me cuidaba y me decía que me vía muy cansada. Somos una familia muy unida y nos apoyamos mucho”. Sus hijas, de 17 y 19 años le hicieron un pedido “Mamá, papelones a esta altura de la vida, por favor, no.”. Algo que la periodista cumplió con creces. No solo no hizo papelones culinarios, además se destacó por su compañerismo y hasta logró, como le reconocieron los jurados, “un estilo O¨ Donnell de cocina”.

María O'Donnell junto a Jorge Fernández Díaz, Ricardo Lorenzetti y su tío Pacho O'Donnell

Luego de saber la reacción familiar era el turno de preguntar por su coequiper Ernesto Tenembaum, otro periodista no mediático que la acompañó en la noche de duplas. “Lo trajeron de sorpresa, cuando lo vi llegar pensé ‘me muero’. Él es todo parsimonioso, pero se divirtió mucho”. Al verse al aire, Tenembaum se sorprendió porque “camino muy lento”. “Es como distraído. En Bendita lo hacen como fumado y nada que ver”. Divertida contó que una tarde su compañero en la CNN comenzó a llamarla por teléfono y ella creyó que era por alguna urgencia periodística. “Tenía una pregunta de cocina. Quería saber cómo hacer un pulpo a la parrilla”.

Aunque María hace casi tres décadas que se desempeña en los medios, es conocida y reconocida entre colegas y cuenta con un público amplio hasta Masterchef no era una figura masiva. Su participación en el programa le dio una popularidad distinta. El mayor de los Korol, que vivió una situación similar cuando pasó de la escena under con los Vergara a la popularidad “nivel rock star” como notero en el Videomatch de los 90, le preguntó cómo la llevaba. “Es un cambio, se te amplía el público. Al comienzo, me protegió la pandemia y el shock no fue tan fuerte. Sin embargo estoy convencida de que esto es algo pasajero. Es como la espuma que de a poco baja” y cerró “estoy muy tranquila con lo que pude mostrar”. Reconoce que “Masterchef es un fenómeno que sorprendió hasta los propios productores. Parecía que la primera temporada era un éxito porque en plena pandemia no había fútbol, no estaba Tinelli, no había clases los chicos se acostaban más tarde. Pero aparece la segunda temporada y le va mejor o igual lo que te hace preguntar qué le pasa a la gente con el programa”. Entrevistada y entrevistador coincidieron que el programa invita a “salir de la locura cotidiana”. María enfatizó que además el ciclo genera que muchos padres vuelvan a ver tele con sus hijos. “Con mis hijas es la primera vez que nos sentamos en una hora fija a ver algo. Veíamos series pero nunca seguíamos a un programa”.

Como cocinera, María nos se olvidó de que es periodista. Una de sus características era su infaltable libreta donde anotaba todo lo que decían los jurados y hasta sus compañeros. “Siempre tengo un anotador y una birome. Mientras entrevisto tomo apuntes. Es como un acto reflejo. Presto atención, pienso, trato de razonar. Por eso mis compañeros bromeaban que los desafíos los iba a ganar siempre, lo que era una exageración”. Además llevó al programa su poder de observación. “Eso me ayudaba a dar un paso al costado. Si me daban una mala devolución sabía que estaban hablando del plato y no de mí”. Por todo eso cuando fue eliminada Damián Betular le dijo que “Masterchef pierde una gran competidora y te llevás algo muy importante que es tu identidad a la hora de cocinar”. Gran elogio.

Para finalizar, entrevistado y entrevistada no hablaron del libro “Aramburu: El crimen político que dividió al país. El origen de Montoneros” que escribió la periodista y al que Korol aportó parte de sus vastos conocimientos de los 70. Tampoco de la pandemia ni de la polémica por las vacunas. El tema fue cuáles son los mejores lugares para comer de la ciudad de Chascomús, dónde se sirve el mejor pescado y cómo se prepara el pacú. Es que Masterchef nos enseñó que la realidad puede ser compleja pero un plato bien preparado ayuda a olvidarla aunque sea por un pequeño rato.

En Masterchef se animó a mostrar un rol diferente

