Las románticas fotos de Eva de Dominici y Eduardo Cruz en Los Ángeles: “Brindo por haber confiado en mi intuición”

Eva de Dominici y Eduardo Cruz (Fotos: Instagram)

Su romance se confirmó en octubre de 2018, cuando aparecieron las primeras fotos de ellos dos juntos, a los besos en un casino de Las Vegas, en los Estados Unidos. Por aquel entonces, ella se había separado hacia dos meses de Joaquín Furriel y a él, no se le veía la cara. Más tarde se supo que los protagonistas de esta historia de amor eran Eva de Dominici y Eduardo Cruz, el hermano de la actriz española Penélope Cruz.

La actriz argentina apostó a su relación y se instaló en Los Ángeles con el músico. Y en octubre de 2019 agrandaron su familia con la llegada de Cairo, su primer hijo. Desde entonces, Eva comparte con sus dos millones y medio de seguidores de Instagram fotos de los distintos trabajos que realiza. No así de su vida privada, la que elige resguardar y mantener dentro de su intimidad.

Sin embargo, el último fin de semana disfrutó de un día espectacular de sol en la playa junto a su pareja y una amiga, y decidió publicar algunas postales en su red social. “Brindo por haber confiado en mi intuición”, escribió haciendo referencia al haber decidido viajar a los Estados Unidos e instalarse allí apostando por su amor. “(Brindo) por el presente y por lo que está por venir”, se mostró confiada la actriz en el posteo que cosechó casi 150 mil likes.

La romántica foto de Eva Dominici y Eduardo Cruz en las playas de Los Ángeles

La actriz no suele publicar fotos de su vida privada, pero en las últimas horas sorprendió a sus más de dos millones de seguidores de Instagram

“Felicidad y gratitud”, concluyó el posteo que realizó De Dominici en la que posó con su novio y su amiga. Selfies, besos y acrobacias. Además, en una de las fotos asoma el pequeño Cairo, de espaldas a cámara, dirigiéndose a su madre y jugando con un balde en la arena.

Con su nuevo look -el pelo totalmente colorado- Eva de Dominici relanzó su carrera en Los Ángeles. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes figuras como Bruce Willis. En febrero de este año compartió el trailer de Cosmic sin, película dirigida por Edward Drake donde se la puede ver en diferentes secuencias de acción y ciencia ficción, como parte de una trama de científicos, guerreros y alienígenas en permanente disputa.

En tanto, la actriz argentina será parte de Sueño bendito, la serie producida por Amazon que narra la vida de Diego Maradona. Interpretará a la cantante Lucía Galán, del dúo Pimpinela, que tuvo un affaire con el astro durante los ’80, cuando Pelusa jugaba en Barcelona y se encontraba en un impasse con Claudia Villafañe.

Eva junto a su amiga

El 22 de abril, un día después de celebrar su cumpleaños número 26, la actriz publicó un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. “Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más...”, escribió, conmovida por tratarse de su segundo cumpleaños en pandemia.

“Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas”, continuó la actriz en el mismo tono. “Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele... tengo muchas, muchísimas ganas de vivir... Bienvenidos 26″, cerró, en una imagen en la que se la ve con una enorme torta de cumpleaños

La divertida foto de Eva junto a su amiga y su hijo, que juega sobre la arena

La pareja posó para la lente de su amiga

Eduardo Cruz inició su carrera en el espectáculo componiendo música pop hispana cuando era un niño de apenas 11 años. En 2006 lanzó su único disco, Cosas Que Contar, pero poco tiempo después comenzó a probar suerte como DJ y productor en la escena electrónica.

Influenciado por el éxito de su hermana Penélope, se metió de lleno en el mundo del cine, y en 2011 participó de su primer proyecto cinematográfico al componer un tango que establece el tono de la relación de los dos personajes principales de la película Piratas del Caribe 4.

Un año después se abocó a musicalizar bandas sonoras de películas y, a partir de 2015, empezó a incursionar en el mundo de la publicidad componiendo música para las campañas comerciales de marcas internacionales de belleza.

