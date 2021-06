El domingo nostálgico de Gianinna Maradona: las fotos inéditas de Diego y Claudia Villafañe en blanco y negro

Diego y Gianinna Maradona

“El Babu y la Tata”, escribió en su cuenta de Instargam Gianinna Maradona junto con una foto inédita de Diego y Claudia Villafañe en la playa y de inmediato recibió miles de Me Gusta y comentarios que celebraban aquel recuerdo.

Pero el domingo nostálgico de la mamá de Benjamín no terminó ahí y más tarde en sus historias compartió varios videos de álbumes de fotos de sus padres que nunca había mostrado, con imágenes en blanco y negro de cuando ellos aún eran novios. En las imágenes, en las que ella luce pelo oscuro, se los ve cenando en familia, mirando vidrieras y siempre uno al lado del otro, la mayoría de las veces de la mano y celebrando su amor, que nació cuando eran muy chicos.

El posteo de Gianinna Maradona en Instagram

No es la primera vez que comparte viejas fotos familiares y de sus padres. En marzo, compartió otra imagen de la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity y del Diez. Allí se los ve abrazados sosteniendo unos escarpines sobre la panza de ella, mientras aguardan la llegada de su segunda hija, justamente Gianinna.

Gianinna Maradona compartió fotos de sus papás

“¿De donde venimos? Yo, de estos dos gigantes, que hicieron de mi lo que pudieron y yo a su vez lo que pude conmigo misma. ¿Bien o mal?, la verdad es q no tengo idea quien juzga a quien. Lo normal o lo que no es tanto. Según quien y cuándo. Parámetros con los que yo no juego, no cuento. Ni idea. Vi de todo en mis 31 y cada día me siento mas orgullosa de los padres que elegí. Y de lo que vamos a ser para siempre. Gracias por enseñarme lo que si, lo que no, gracias por marcarme a fuego. Mi gran confidente y la bruja más buena del universo, mi motor y mi base. Gracias por ser los mejores del mundo entero para mi. Nos extraño desde siempre y para siempre”, había escrito la novia de Daniel Osvaldo.

Paralelamente, los herederos del ídolo futbolístico, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernnando además de Dalma y Gianinna, realizarán próximamente, previa autorización de la jueza que se encarga de la sucesión, una subasta de los bienes de Maradona, en la que entrarán dos BNW, una camioneta Mercedes Benz, un inmueble en Mar del Plata, la mítica casa de Villa Devoto que perteneció a Don Diego y varios objetos que estaban en una de las bauleras.

Gianinna Maradona compartió fotos de sus padres

“Si fuese por mí no vendería ni subastaría nada de mi papá. Sin embargo, lo que yo sienta o piense lamentablemente los demás se lo pasan por el orto. Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado. Solo necesitan estar en la televisión diciendo boludeces. Ojalá puedan y quieran firmar para poder hacerle el Memorial que él se merece, aunque no sea redituable en guita. No todo pasa por eso, muchachos. Él se merece que todos puedan ir a dejarle una flor. Él ese merece todo. ¡Ojalá todos los comprendan!”, escribió Gianinna Maradona en su cuenta de Twitter expresando públicamente que ella no hubiera querido llegar a esta instancia.

Sobre la iniciativa, Federico Guntin -abogado de Dalma y Gianinna explicó a Teleshow que el objetivo del remate no es repartir el dinero que se obtenga a cambio, sino poder saldar las deudas con la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) y pagar los impuestos. También sostuvo que no se rematarán otro tipo de bienes personales de Maradona como pelotas, camisetas u objetos que están en las bauleras. “Ideal es que se repartan entre los hijos lo que quiere cada uno y el resto quedará para algún museo. Muchas cosas no pertenecían a Diego sino que se las habían regalado a él”.

SEGUIR LEYENDO: