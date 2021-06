Masturbación, mentiras y videos: por qué Megadeth echó a su bajista

En la imagen el ex bajista de la banda de rock estadounidense Megadeth, David Ellefson. (EFE / Steve C. Mitchell)

Una relación extraña, denuncias cruzadas y la incómoda posición de uno de los grupos más importantes del rock pesado. ¿Qué pasó con el bajista de Megadeth? El 24 de mayo, Dave Mustaine anunció la salida de David Ellefson del grupo que juntos fundaron en 1983. “No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo que ocurrió, y con una relación ya tensa, lo que ya se ha revelado es suficiente para que trabajar juntos en el futuro sea imposible”, publicó el cantante dejando entrever que las cosas no venían bien entre ellos y que hubo una gota que rebalsó el vaso.

El escándalo nubló a Megadeth que no ha conseguido, o no ha anunciado todavía, un reemplazo para Ellefson. El bajista se había convertido en pastor luterano hace diez años, y mantenía un feliz matrimonio con su esposa Julie Ellefson que lo ha acompañado durante los últimos 27 años y con la que tuvo dos hijos, hoy ya jóvenes adultos, Roman Alexander y Athena Grace. Su amigo Mustaine ¿o ex amigo? incluso ha declarado que fue Ellefson el que lo ayudó a ser un mejor esposo. El mismo Ellefson, que no ha dejado de pasar vergüenza un solo día desde que un episodio caliente en internet lo expuso frente al ojo público. Y no por sus talentos musicales.

Un solo de bajo de David Ellefson en vivo

Ellefson ha tocado el bajo en Megadeth desde que el grupo arrancó en 1983 y hasta 2002. Tras una pausa de ocho años, retomó su puesto en 2010 para alegría de los fanáticos y de Dave Mustaine, su socio en el rock y en la vida. Tantos años en los escenarios los convirtieron a ambos en estrellas de rock y en el blanco de millones de seguidores y seguidoras alrededor del mundo que hubieran hecho cualquier cosa para acercarse a ellos. El contacto virtual estrechó lazos entre las estrellas y su audiencia. Quizá demasiado.

El ex bajista de Megadeth descubrió el sexting (mezcla de “sexo” y “texting”) de grande y con 56 años de vida se dejó llevar por el deseo. El “sexteo”, en castellano, es un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, a través de teléfonos celulares. Esta modalidad, una versión aggiornada de la vieja correspondencia erótica, tiene sus beneficios (es fácil, higiénico y no hace falta trasladarse) y también sus contras (quienes se presten al juego se exponen a ser extorsionados, viralizados y engañados).

Como tantos hombres en busca de una aventura por fuera del matrimonio, pero sin poner en riesgo las sólidas bases de su familia luterana, Ellefson perdió el control en su última relación virtual y todo trascendió los límites que él creía controlados. Los últimos días de mayo comenzó a circular un video del músico en una situación masturbatoria, caliente. La receptora había sido una joven holandesa con la que mantenía una relación a distancia, pero que jura no haber sido la responsable de la divulgación de este material.

Ellefson reconoció haber conocido a esta chica en Holanda, cuando firmaba autógrafos en medio de una gira por ese país europeo. Ese día charlaron y entablaron una amistad que se extendió a través de las redes sociales. El rockero y la fan se encontraron personalmente otra vez en febrero de 2020, en el mismo país del que la joven es oriunda. Ese día tomaron un café en el bar del recinto, siguieron charlando, y ambos aseguran que en ningún momento hubo contacto físico. Cuando se veían, eran solo amigos. Pero cuando se encendía la pantalla con varios miles de kilómetros mediante, también se encendía la pasión entre los dos.

“Conquer Or Die”, Megadeth

Cuando se dio a conocer el video y empezó a circular en las redes, se inició una especie de denuncia, ya que se barajaba que la chica podía ser menor. Pero no, la joven ya tenía 19 años cuando comenzó con este intercambio virtual. Ellefson prestó declaración y en un informe oficial admitió que habían estado “sexteando” con la joven y que ella habría grabado uno de estos encuentros íntimos sin su consentimiento. Según el bajista, este ida y vuelta comenzó como una tranquila amistad y se tornó sexual recién en julio o agosto de 2020 cuando se involucraron en “un encuentro sexual virtual consensuado”, por primera vez, a través de Facebook Messenger .

El informe corrobora que la joven tenía 19 años cuando se produjo este primer encuentro sexual virtual entre los dos y que habrían sido “cuatro o cinco encuentros de masturbación”. El último intercambio de este tipo se habría dado en febrero de 2021 y el material grabado empezó a circular recién en mayo de este mismo año. Las primeras publicaciones empezaron a aparecer en Instagram mezcladas con términos como “pedofilia” y “abuso”, acusaciones que con el correr de los dichos de ambas partes quedaron descartadas por completo. Lo que no se descarta, ya es demasiado tarde, es la mancha en la reputación del músico y su despedida de Megadeth. Su antiguo amigo Mustaine fue implacable: no lo quiere más.

La chica holandesa receptora de los videos admitió haberlos compartido con algunos amigos, pero dijo que no estaba segura de cómo se terminaron filtrando. Ellefson, cansado de tantas acusaciones, decidió compartir en su feed de Instagram un posteo de esta supuesta víctima: “Soy la chica de la que la gente habla en las publicaciones sobre David Ellefson en este momento y solo quiero contar mi versión de los hechos, porque la gente está compartiendo información errónea y la situación se está saliendo de control sin que la verdad salga a la luz. Sí, esas videollamadas sucedieron, pero fui yo quien las inició y nunca fui menor de edad, siempre fui un adulto consciente. Nunca sucedió nada inapropiado antes de eso. Todo fue consensuado, no soy una víctima y no me han acosado en lo más mínimo ya que fui yo quien lo inició. Fui lo suficientemente ingenua como para grabarlo y compartirlo con un amigo sin su permiso. Al final, todo fue consensuado y todo fue en línea. No sé cómo llegó a este punto, pero mucha información está siendo omitida por personas que intencionalmente tratan de hacerle daño. Le pido a cualquiera que comparta estos videos privados personales o cualquier información errónea sobre ellos, que deje de hacerlo”.

Megadeth en los premios Grammy, en Los Angeles, California, en 2017 (Reuters / Mike Blake)

Devastado, el rockero, que tiene su cuenta de Instagram con candado (para ver su perfil es necesario que él te dé permiso) expresó: “Estimados fans y amigos: Como ustedes pueden saber, o no, algunas conversaciones e interacciones privadas y personales han surgido en línea, publicadas con mala intención por un tercero que no estaba autorizado para tenerlas o compartirlas. Si bien es ciertamente vergonzoso, quiero abordarlo de la manera más abierta y honesta posible. Por mucho que no sea algo de lo que me enorgullezca, estas fueron interacciones privadas de adultos que fueron sacadas de contexto y manipuladas para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia. La otra parte involucrada ha hecho una declaración que puede ver a continuación. Le agradezco por hacerlo y espero que esto aclare que la situación no fue en absoluto como se presentó. Humildemente suyo, David Ellefson”.

Mustaine, acusado de racismo cuando puso en duda que el ex presidente Barack Obama fuera estadounidense, de hostil por invitar a probar su gran miembro viril (según sus propias palabras) a un seguidor al que estaba echando de un concierto y de homófobo por estar en contra del casamiento entre personas del mismo sexo, es el mismo que acaba de echar a su viejo amigo David Ellefson por sextear con una chica y que ese contenido explícito se terminara haciendo viral. Megadeth se queda sin bajista y un músico se queda sin trabajo. ¿La historia continuará? Solo ellos lo saben.

“Lying In State”, Megadeth

