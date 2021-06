¿Se terminó la amistad? Julieta Puente y Jujuy Jiménez discutieron al aire por la eliminación de La Academia

El cruce entre Jujuy Jiménez y Juli Puente (VIDEO: LAM, El Trece)

En la última gala de eliminación de este jueves, Julieta Puente y Facundo Insua se quedaron fuera de La Academia por decisión dividida del jurado. La pareja había quedado sentenciada junto a Sofía Jujuy Jiménez y Facundo Giordano, que reemplazó al bailarín Nacho Saraceni que tiene coronavirus.

Ambas son amigas desde hace años y se conocieron cuando estudiaban juntas en la facultad la carrera de Comunicación Social. Este año, fueron convocadas para ShowMatch y tenían una muy buena relación hasta que debieron competir en el duelo de eliminación en el que Jujuy apostó a la temática del desfile mientras que Julieta realizó una coreo acrobática.

“Pensé que iba a estar un par de ritmos más”, aseguró Puente, desilusionada por haber sido la segunda pareja eliminada de la competencia. “Creí que no bailaba, de hecho en la primera gala se sorprendieron todos porque descubrí que podía bailar. Cuando hice la imitación de Ricky Maravilla, algunos me dijeron que me hundí, pero yo me divertí un montón y dije en el duelo hagamos algo distinto. Ayer hicimos gimnasia y acrobacia, que es difícil. Es lo mejor que podría haber hecho, entonces no me puedo ir enojada, ya me excede”, agregó en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Jujuy y Julieta quedaron sentenciadas en el duelo (Foto: Franco Fafasuli)

Entonces, Jujuy, que estaba como panelista invitada al ciclo de El Trece, le preguntó: “¿Sentís que fue injusto haber llegado hasta esa instancia? ¿Te tendrían que haber salvado antes?”. Con total sinceridad, Julieta le respondió: “Yo te re quiero, Sofi, y esto va con humor, pero en serio dije: ‘¿estoy con Sofi que desfiló y se puso unas plumas de Victoria’s Secret? Yo clavé unas mortales...”.

Jiménez se quedó sorprendida por la respuesta de su colega y le contestó: “Uy, ¡te lo preguntaba por otra participante, Julieta! Okey, quedamos, así. Te mando un beso enorme y sabés qué ¡hacé lo que quieras!”. Puente la interrumpió: “A mí no me gusta compararme con nadie...”. Entonces, la panelista se enojó y le dijo con tono irónico: “Pero sí te comparabas conmigo todo el tiempo. ¿Vos querés que se pique? ¡Se picó! Cuando hiciste aquel posteo en Instagram, yo te había creído. Ahí dijiste que no te comparabas. De hecho, yo lo subí a mi cuenta porque me pareció hermoso el mensaje de no compararse con el resto y ahora te estás comparando...”.

Juli Puente quedó eliminada del certamen (Foto: Franco Fafasuli)

De inmediato, la influencer trató de aclarar su postura: “No, no, para nada. No me estoy comparando en absoluto. Me están preguntando si fue injusto y yo hablé de los participantes que estaban. No me parece que esté mal lo que estoy diciendo... Para mí el duelo debería haber sido entre Charlotte (Caniggia) y El Polaco”. Y Jujuy afirmó: “Yo coincido”.

Durante la charla, Julieta también aprovechó para “mandar al frente” a su ex compañera: “Sofía estudiaba con mis machetes de la facultad. Nosotras tenemos un amigo en común, Alejo, que me pedía todos mis machetes, porque yo iba un año más adelantada. Entonces me pedía los resúmenes, todo”. La modelo le contestó: “Me estoy enterando ahora que eran tuyos, yo estudiaba con Alejo, mi mejor amigo, que lo amamos, pero no sabía que eran tus apuntes y resúmenes”.

Jujuy seguirá compitiendo en La Academia (Foto: Franco Fafasuli)

