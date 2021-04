Doctor Milagro: las claves del éxito de la nueva novela turca de Telefe

Doctor Milagro arrancó muy bien en audiencia (Video: Doctor Milagro, Telefe)

Desde 1015, cuando Onur y Sherazade llegaron a la pantalla argentina para dar un batacazo sorprenderte desde las noches de El Trece, nadie se sorprende cuando una novela turca acapara la audiencia en nuestro país. Sin embargo, cada fenómeno es único, irrepetible y tiene razones impredecibles. Las de Doctor Milagro, la tira que Telefe lanzó el lunes pasado, son diversas y todavía pueden descubrirse. Sin embargo, un par de días después del debut y con un rating que crece y se consolida, las primeras claves del suceso están a la vista.

Doctor Milagro, que se emite de lunes a viernes a las 21.30, justo antes de Masterchef Celebrity –boom indiscutido de los últimos tiempos– cuenta la historia de Ali Vefa, un joven médico que tiene una condición del espectro autista y síndrome de Savant –que también se conoce como síndrome del sabio–. Su llegada a una prestigiosa unidad quirúrgica del Hospital Berhayat de Estambul lo cambia todo. Con una historia de maltrato y abandono, a pesar de los prejuicios que despertará en el equipo médico del nosocomio, poco a poco se irá ganando el amor y respeto sus compañeros y superiores. Y así, de ante mano y desde lo argumental, resulta por demás atractivo que el personaje principal de la serie sea médico, pero además paciente.

Taner Ölmez interpreta al médico que tiene una condición del espectro autista (Foto: Doctor Milagro, Telefe)

La tira, cuyo título original es Mucize Doktor, se estrenó en Turquía en 2019 y es una adaptación de la serie surcoreana Gut dakteo, de 2013, que también tiene una versión norteamericana muy famosa, The Good Doctor, de 2017. También hay una versión japonesa. Mientras que la norteamericana cuenta con Freddie Higmore en el rol protagónico y se vio en buena parte del mundo, la turca no se queda atrás y fue adquirida por países como Kazajistán, Grecia, Uzbekistán, Albania, España, Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Puerto Rico.

Así como no sorprende la calidad de la industria turca para hacer ficciones, tampoco es novedad que una serie de médicos bata records de audiencia, reciba premios y se perpetúe en el tiempo. Aunque aún falte para ver qué pasa con Doctor Milagro, que recién va por su segunda temporada... Hasta tanto, basta con recordar el exitazo en dramas situados en hospitales como ER (que hizo 15 temporadas desde 1994 hasta el 2009), o Greys Anatomy (que va por la 17), Dr. House (lanzada en 2004) o la más reciente New Amsterdam, por nombrar algunas. Sin dudas, las series de médicos son un sub rubro en sí mismo, donde la vida y la muerte se debaten entre la ética, los dilemas morales y las vidas personales de sus protagonistas. Algo que no es la excepción en la historia de este médico con un tipo de enfermedad que explica su inteligencia, su memoria y sus dotes profesionales, y que también lo desafía continuamente en materia de vínculos y adaptación al entorno.

¿El elenco de Doctor Milagro? Sólido y consagrado. Ali Vefa es en realidad Taner Ölmez, que conoció la fama gracias a su trabajo en Medcezir y La Sultana. Con 34 años (nació el 9 de agosto de 1986), Taner es toda una celebridad en su Turquía natal. Además, es músico y lidera la banda Barabar que la rompe haciendo música folclórica. Su disco Memleket Nere (de 2018) tiene acordes locales que se fusionan con el jazz.

Doctor Milagro está protagonizada por Onur Tuna y Taner Ölmez (Foto: Doctor Milagro, Telefe)

“El proceso de preparación fue muy agradable para mí. Porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó alguna vez Taner. “Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”, agregó el actor que se declara fan de Marlon Brando y que en su cuenta de Instagram tiene dos millones de seguidores.

El elenco de la serie turca (Foto: Doctor Milagro, Telefe)

Como compañeros de set en Doctor Milagro son Sinem Üsal, de 28 años, que interpreta a la doctora Nazli Gülengúl. Es una actriz que nació en Izmir, Turquía, es licenciada en literatura y actuación. Onur Tuna, en tanto, es el doctor Ferman Eryigit. Tiene 35 años, nació en Galípoli y estudió economía, antes de música clásica y actuación, para también trabajar como modelo. Los tres, así como el resto del elenco, son populares, preparados y lo suficientemente versátiles como para liderar un drama con aristas humanas, giros inesperados y un argumento que invita a despojarse de prejuicios.

Por todo eso nadie debería asombrarse con el prometedor arranque de la tira de Telefe que en su primera emisión logró un share –porcentaje de gente mirando ese programa– promedio de 40,10 por ciento y 13,33 puntos de rating, liderando ampliamente su franja horaria. Su pico de share fue a las 22.30, alcanzando el 47,9 por ciento y su pico de rating a las 22.31 horas, con 15,24 puntos. ¿El martes? Mucho mejor. Hizo 15.4 puntos de rating como promedio. Mientras que el miércoles promedio 18.6, para demostrar que el crecimiento es una constante. Entonces queda claro que, si la experiencia de los turcos para hacer novelas que pegan en nuestro país se combina con el atractivo de un drama médico, una historia compleja y original puede instalarse como lo más visto de nuestro prime time.

