El dolor de José María Listorti por la partida de su mascota: “Te vamos a extrañar mucho”

Era parte de la familia. El gato que compartía sus días con José María Listorti, su esposa Mónica y sus hijos Bruno y Franco, era un integrante más del hogar. Y este sábado, lamentablemente, falleció. Así que, ahora, todos ellos deberán aprender a convivir con su ausencia y a refugiarse en su recuerdo. “Hoy se murió Renzo. Gracias por tanto cariño. Te vamos a extrañar mucho. Mucho. Mucho”, escribió el humorista de ShowMatch en su cuenta de Instagram, junto a un corazón negro.

La publicación, obviamente, se llenó de demostraciones de cariño por parte de los amigos del conductor, como Paula Chaves, Pablo Granados, Fátima Florez y Matilda Blanco, entre otros nombres conocidos. Pero hubo un mensaje en particular que sirvió para entender qué fue lo que había pasado y fue el del doctor Juan Enrique Romero, reconocido médico veterinario, quien le puso un emojie de tristeza, un corazón y un par de manos en alto.

El posteo de José María en Instagram

“Gracias doc por todo lo que hizo por Renzo”, le respondió Listorti. Y el médico le contestó: “Tratamos de que tenga calidad de vida en sus últimos momentos”. De esta manera, quedó en claro que la familia del Josema ya sabía cuál sería el desenlace. Sin embargo, esto no quita la angustia que genera la pérdida de una mascota.

En una de sus historias, el humorista compartió una foto del animalito y escribió junto a varios corazones: “¡Adiós Renzo! Espero que hayas sido feliz con nosotros”. Y su esposa, en tanto, hizo lo propio con otra imagen en la que se veía al gatito en su regazo y agregó: “Renzo, así siempre en nuestro corazón. Gracias por tu tiempo en nuestras vidas. Nos hiciste muy feliz”.

Las historias de Instagram de Listorti y Mónica

Hace pocos días, Listorti y Mónica habían quedado en el centro de la polémica luego de grabar uno de sus clásicos Tik Tok en los que se lo veía a él utilizando el sonido de una licuadora para, supuestamente, no escuchar las quejas de ella. Quienes administran la cuenta de Instagram Feminacida replicaron el video junto a un análisis que lo critica: “El humor que nos estereotipa y aburre”. Y entre los comentarios se destacó el de Julieta Díaz quien cuestionó al conductor y también se dirigió a su esposa. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”, escribió la actriz.

Al leer esto, Mónica defendió su trabajo y lo hizo a través de una respuesta pública a Julieta en la misma publicación que había cuestionado el video. “Hola, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción”, indicó la esposa del conductor y comparó su trabajo con el de la protagonista de ficciones como Pequeña Victoria y Soy Gitano.

“¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo, con Adrián Suar, no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, señaló. Sin embargo, según trascendió, luego de este entredicho ambas pudieron aclarar los tantos de manera privada.

