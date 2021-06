Laurita Fernández tras su separación de Nicolás Cabré: “Agarré a los psicólogos y los interné”

Laurita Fernández

El próximo 14 de junio a las 16 horas, Laurita Fernández estará debutando con El club de las divorciadas por la pantalla de ElTrece. Y, en diálogo con Catalina Dlughi para Agarrate Catalina, contó los motivos de su propia separación de Nicolás Cabré y explicó que tratará de volcar su propia experiencia en el programa. “Yo los agarré a los psicólogos y ya los interné más o menos...”, dijo la bailarina en relación a los profesionales que la acompañarán en el ciclo.

Y luego dio algunos detalles. “Es gente que yo no conocía. Entonces, decís dos palabras y ya te sacan medio una radiografía de todo lo que te pasa. Muy capos. Y como que, sin meterse mucho, siempre me dan ese consejo que digo: “¡Qué guachos, se estaban dando cuenta lo que pensaba o lo que me pasó”. Y también yo les hice muchas preguntas para entender por qué me pasaron o me pasan determinadas situaciones. Que yo por ahí, a la hora que llegue el programa, las voy a preguntar también desde mi experiencia. Porque se trata de compartir”, señaló.

Enseguida, la periodista quiso saber cuáles eran los principales interrogantes de Laurita en torno a las rupturas. Y ella destacó: “El otro día le pregunté a uno por qué sucede que cuando uno se separa, por ahí extraña y se acuerda sólo de las cosas buenas, pero no se detiene a pensar por qué te separaste. Y ellos me dan su mirada profesional que está buenísima”.

Laurita y Cabré cuando eran pareja

Luego, ya entrando su propia separación del actor, Fernández reconoció estar segura de que lo mejor era terminar con la relación. “Lo intentamos y no funcionó. Por más que duela. Y, cuando no hay algo puntual que hace que te separes es más difícil aún”, dijo. Y agregó: “Es una decisión que por ahí uno posterga, como que la estirás, la estirás, la estirás....Hasta que decís: ‘Bueno, probemos separándonos a ver si de pronto nos sentimos mejor’. Y eso no quiere decir que esté todo mal. Cero. Terminó todo súper bien, pero ya está. No va más”.

Con respecto a su deseo de tener hijos con Cabré, Laurita señaló: “Con él se me habían despertado un montón de aspectos que por ahí antes no había pensado. También tiene que ver con que fui creciendo en edad y uno va mirando un poquito más para adelante con otras metas. Y sí, obviamente, ya estoy en edad de que se me despertara esa cosa de ser madre. No ahora, pero sí en un futuro no tan lejano”.

No obstante, la bailarina señaló que no siempre una pareja tiene que desembocar en un matrimonio. “No era la persona y yo no era la persona para él. Ojalá aparezca esa persona y se dé lo que se tenga que dar. Pero la verdad es que hacía mucho que no estaba sola y también está bueno. Lo estoy disfrutando”, aseguró. Y dejó en claro que para su vida de soltera las restricciones no pesan, ya que no es de salir demasiado. “Yo estoy a pleno aunque haya cuarentena. No soy de ir a boliches ni nada. Y la verdad es que con el programa estoy re contenta y me siento bien. Por ahí, antes estaba con ese dejo de tristeza cuando me iba a dormir. Pero ahora ya no”, concluyó.

