Se filtró un chat de una pelea entre Lourdes Sánchez y Mar Tarrés: “Acá el que se enoja, pierde”

Lourdes y Mar, enfrentadas

Esta semana, las parejas se presentan en el escenario de La Academia para un difícil desafío: las imitaciones de artistas. En la emisión del lunes, Mar Tarrés interpretó a Thalía, al ritmo del tema “A quién le importa”. La influencer le contó a Marcelo Tinelli sobre su fanatismo por la cantante mexicana y se quejó con la producción por el disfraz que le dieron para esta performance. “Soy una Thalía low cost”, manifestó la cordobesa.

Tras su actuación con su partenaire Franco Mariotti, la participante obtuvo 22 puntos, el más alto de la jornada. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM), el conductor Ángel de Brito leyó una pelea por chat que Mar mantuvo con una de sus compañeras, Lourdes Sánchez, quien está participando con su pareja, el Chato Prada. Incluso las panelistas mandaron al frente a Sánchez al decir que era ella quien se había encargado de hacer una captura del enfrentamiento y filtrarlo.

Todo comenzó cuando en el grupo de WhatsApp que tienen los famosos del certamen de ShowMatch, Rocío Marengo puso las notas que tenía cada pareja. Tarrés escribió en tono irónico: “Choreo de Mar, quejarse da sus frutos...”. Y luego le dedicó un fuerte mensaje a Lourdes: “Ensayar y estar mil horas para esto, haber dejado mis amigos, mi casa, mi familia y toda mi actividad en Córdoba y dejar de lado mi trabajo a diario para poder ensayar todos los días también da frutos”.

La pelea entre Lourdes Sánchez y Mar Tarrés (Video: LAM, El Trece)

La bailarina y conductora de La Previa de La Academia le respondió: “Lo sé perfectamente. Hace 12 años que estoy lejos de mi familia”. Mar no se quedó callada y le respondió: “Es obvio que nunca voy a bailar ni ser como vos, pero dentro de mi limitación, trato de dar lo mejor”. Lourdes le dio un consejo y le pidió que no le parecía justo criticar el laburo de la producción: “Relajate, Mar. Acá el que se enoja, pierde. Si no te pudieron hacer la máscara, habrán tenido sus motivos pero matarlos no da”.

Mar como Thalía (Foto: Franco Fafasuli)

Cabe recordar que Mar Tarrés tuvo excelentes críticas de los miembros del jurado por su imitación a Thalía. El periodista Ángel de Brito le puso un 10 y echó leña al fuego contra sus colegas: “¡Cómo te liquidaron mis compañeros la semana pasada! Sos una mina que intenta mostrar polenta, pero creo que sos bastante vulnerable. A Thalía no la vi ni de casualidad, pero me encanta tu desenfado...”. Sus compañeros del cuestionaron la puntuación del conductor e incluso Hernán Piquín amenazó con irse del estudio. Pero el jurado señaló: “Valoro mucho más lo que hizo ella, que no piso nunca en esta pista, que lo del El Polaco y Barby Silenzi, que vinieron a hacer algo que hacen siempre”.

Ángel de Brito le puso diez a Mar Tarrés (Video: ShowMatch, El Trece)

Por su parte, Carolina Pampita Ardohain, que esta semana tiene el voto secreto, aseguró: “Vi más Thalía en la segunda parte de la coreo. Me encantó el final. Está mejorando Mar, le va encontrando el rumbo a la pista”. Mientras que Jimena Barón le puso un 6 y también la felicitó por su trabajo en la pista: “Esta vez estuviste mucho mejor que en la gala pasada. El canto estuvo muy bien, hubo técnica y una energía distinta”. Por último, Hernán Piquín también la puntuó con un 6 y afirmó: “Me gustó de verdad. Quiero agradecerte que nos hayas escuchado, porque hoy te vimos más segura y más linda”.





