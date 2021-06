Masterchef Celebrity: la palabra de Claudia Fontán luego de mentirle al jurado y presentar comida que se había caído al piso

Claudia Fontán pidió disculpas tras levantar comida del piso en Masterchef Celebrity (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

En el desafío del martes, los participantes de Masterchef Celebrity (Telefe) debían preparar una Banoffe Pie, una tarta con masa de galletas, cubierta por una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina. Si bien fue una gala llena de contratiempos para todos, la que peor la pasó fue Claudia Fontán, quien vio como parte de su preparación fue a parar al suelo. Pero el problema mayor es que Damián Betular, uno de los jurados, se dio cuenta de que Gunda intentó rescatar el contenido desde el piso, todo un pecado capital en la cocina.

A la hora de la devolución, el pastelero volvió a preguntarle si había hecho lo que él creía que había pasado y ella lo negó a muerte. Pero ni él, ni Donato de Santis ni Germán Martitegui le creyeron. “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato”, le espetó el calvo chef.

“Juro que no lo puedo creer. Cuando lo vi no lo podía creer, yo en mi cabeza sentía que no lo había hecho. Este es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te ponen en blanco”, dijo este miércoles Fontán, sin ocultar la vergüenza. “Ya no importa cómo hayan sido las cosas. El tema es que yo lo vi, estaba comiendo con mi hija y no lo podía creer. Me fui a la banquina, no sé ”, enfatizó.

El momento en el que se le cayó parte de la preparación de una torta a Claudia Fontán (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Sin embargo, Fontán adelantó que este entredicho con el jurado continuará: “No se pierdan el capítulo de hoy, porque esto sigue, obvio. No quiero espoilear lo que va a pasar hoy, pero véanlo”, dijo la conductora de No está todo dicho, el ciclo radial de La 100 que comparte con Guido Kazcka.

Además, Claudia aclaró que no tendría problemas en afrontar eventuales sanciones tras lo ocurrido: “Lo que tengan que decidir está bien. Respeto a la cocina, respeto al programa, a los jurados y a todo lo que se hace ahí. Son las reglas del juego, es un juego. A veces en la presión y los nervios uno hace cosas que decís: ‘¿Yo hice eso?’”, dijo en un móvil con Intrusos (América).

"Me fui a la banquina", dijo Claudia Fontán tras la polémica gala del martes en Masterchef Celebrity

A su vez, la actriz acusó cansancio después de haber visto la gala de anoche: “¡No pude dormir! Estoy cansada, sí... pero bueno, son las reglas del juego. Es el programa número 70, yo ya sé perfectamente que el programa está grabado. Soy la que más se perjudica con todo esto... De haberlo sabido, de haber estado en la realidad de lo que pasó, hubiese hecho otra cosa. No lo puedo explicar. Esta es mi verdad, no le encuentro la vuelta”, insistió.

Por último, volvió a mostrarse arrepentida. “Jamás haría una cosa así. Sé que está mal lo que hice. No sé qué es lo que me pasó. Por supuesto que me arrepiento. Quisiera volver el tiempo atrás y que esto no hubiera pasado. Pero bueno, pasó. Espero que en un tiempo yo también me pueda reír de esto. Trato de reírme, pero no sé qué decirte”, cerró Fontán.

