Embarazada de 8 meses, Anita Pauls decidió no vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos: “Nadie asegura que no va a tener efectos en el bebé”

Anita Pauls decidió no vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos (video: Instagram @radiomitre)

Desde hace unos años, Anita Pauls vive en la ciudad californiana de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y actualmente se encuentra transitando la recta final de su embarazo: está a menos de un mes de convertirse en mamá por primera vez con su pareja, un estadounidense llamado Brian. Recientemente contó como vivió su embarazo en plena pandemia y a muchos kilómetros de su hogar natal.

“No fue tan lindo el hecho de estar limitados. Por ejemplo, al hospital tenía que ir solo yo, Brian no pudo ir a ningún control. Hacer todo sola no fue lo ideal”, contó Anita. Sin embargo, se tomó con tranquilidad el aislamiento: “Sí estuvo bueno que no había mucho para hacer, entonces estuve en casa tranquila, relajada. Tiene sus pro y sus contras. Respecto al virus en sí, no me preocupé mucho más allá de tomar las precauciones que había que tomar. Estar encerrada en mi casa para mí, es el mejor plan, no me quejo. Cuando pintó pandemia, me vino como anillo al dedo, no tengo muchos intereses en salir ”, resaltó.

En Estados Unidos, la vacunación contra el coronavirus fluye de una manera distinta en comparación a otros países del mundo. Sin embargo, Anita contó que decidió no vacunarse pese a que su médica se lo recomendó: “Mi pareja se vacunó y yo no me vacuné. Estaba dudando si vacunarme o no. La médica me dijo que me vacunara porque las embarazadas tienen más riesgo de morir. Somos como de alto riesgo. Pero cuando tuve que sacar el turno, tenía que firmar un montón de cosas que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas. Así que, si tu bebé sale con algún problema, anomalías o alguna deformación, no se hacen cargo. Ya leer todo eso... ”, explicó la actriz.

Anita Pauls junto a Brian, su pareja y padre de su hija en camino (Instagram @anitapauls)

Y respecto a su decisión, la tomó después de consultarlo con más médicos: “Hablé con más médicos y me dijeron: ‘La vacuna es para protegerte a vos. Ahora, si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo, eso no te lo va a poder decir nadie porque la vacuna acaba de ser inventada’”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé, entonces prioricé que no le pasara nada a ella. Y también, tomando las precauciones para yo no contagiarme. Y, si yo me contagio, no le va a pasar nada malo”, agregó Pauls.

En cuanto a cómo transitó su embarazó, Pauls contó que el peor momento fue durante “el primer trimestre, más que nada por las hormonas. Ahora la bendi se mueve un montón, muchísimo, ya estoy con contracciones. Y es como: ‘Bueno, otra etapa, una nueva etapa’. Duelen, son molestas y ni me quiero imaginar lo que serán las contracciones de parto, que ya van a venir. Pero es todo un viaje”.

“Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé", dijo Anita Pauls sobre su decisión de no vacunarse contra el coronavirus (Instagram @anitapauls)

También habló sobre cómo vive estos momentos estando lejos de su familia. “Extraño a mi familia, los quiero abrazar, aunque en diciembre pude ir a verlos y estar con ellos. Fue muy lindo el reencuentro y poder verlos. Hubo momentos en que los extrañé un montón y hubo llanto. Pero estoy bien. Además, me encantaría que mi hija hable en castellano, vaya a Argentina y sea argentina”, puntualizó Anita.

