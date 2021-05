La emoción de Hernán Piquín por un mensaje de su novio, el bailarín Agustín Barajas: “Hace dos meses que no nos vemos”

La emoción de Hernán Piquín con el saludo de su novio Agustín Barajas (Video: "Hay que ver", El Nueve)

Por estos días, Hernán Piquín vive con intensidad su participación como jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece). Según consideran los participantes del certamen, es el más severo y riguroso de los cuatro -las otras son Pampita, Jimena Barón y Guillermina Valdes, en reemplazo de Ángel de Brito-, seguramente por su experiencia y background como figura de la danza vernácula. Sin embargo, se permitió emocionarse hasta las lágrimas cuando le mostraron un tierno mensaje que le dedicó su pareja, el bailarín de flamenco Agustín Barajas, quien vive en España.

“Y tu pensabas que yo a tí no te iba a mandar un saludo. Bueno, pues, no me lo he pensado mucho cuando me lo dijo el programa. Es que me parece un motivo más que bonito decirte que yo soy feliz viéndote feliz y que mejor que ti, poquita gente para ser jurado de La Academia”, comenzó diciendo Agustín.

“Se te echa muchísimo de menos. Pero no pasa nada, gracias a la tecnología estamos mucho más cerca. (...) Con él todos los días son y serán diferentes. Cuando nos conocimos, no sabía ni quién eras y hoy es la persona con quien comparto millones de cosas. Sin conocernos, sin saber quiénes éramos, nació lo más bonito que puede nacer entre las personas . Te mando un beso grande”, le expresó Agustín, desatando el llanto de Piquín, quien contó que hace dos meses que no se ven.

“Hace dos años que estamos juntos", contó Hernán Piquín sobre su noviazgo con Agustín Barajas (Foto: Instagram @hpiquin)

“Hace dos años que estamos juntos. Agustín es bailaor de flamenco. Lo conocí bailando, porque me llamaron de España para hacer una gira y coincidimos. Y nos enamoramos. Fue amor a primera vista”, contó Piquín en entrevista con el panel de Hay que ver (El Nueve). “ Hace dos meses que no nos vemos, desde que vine a Buenos Aires para ser jurado en ShowMatch. ¡Qué Agustín venga ya! ”, agregó.

“Ellos tienen otra cultura. Empezamos a salir y me dijo: ‘Bueno, yo el fin de semana me voy con mis amigos’. Pero pará, nos conocimos ayer y ya el sábado te estás yendo a Londres con tus amigos... es todo más relajado, algo desapegados”, contó Piquín sobre cómo fue el comienzo de su relación con Agustín.

El bailarín y jurado también reveló que habló con Federico Hoppe, uno de los productores del ciclo, para ofrecerle la participación de su novio. “Agustín está trabajando en un programa de televisión y creo que termina en julio, así que va a venir a visitarme durante unos meses. Le dije a Hoppe que La Academia necesita gente nueva y él es un gran bailarín”, contó Hernán.

"Agustín está trabajando en un programa de televisión y creo que termina en julio, así que va a venir a visitarme durante unos meses", contó Hernán Piquín sobre la dinámica de amor a distancia que lleva junto a Agustín Barajas (Foto: Instagram @agustinbarajas)

Tampoco escatimó elogios para su pareja, definiéndolo acerca de cómo se desenvuelve sobre las tablas: “Es muy versátil, histriónico, carismático; si lo tengo que puntuar en flamenco le pongo un diez”, dijo Piquín, orgulloso.

Luego de un hecho de inseguridad ocurrido en noviembre de 2018, que terminó con disparos y un violento robo ocurrido en el barrio privado de Pilar en el que vivía, Piquín tomó la decisión de radicarse en España, algo que hizo hasta este año cuando recibió la llamada de Marcelo Tinelli. Con la convocatoria para formar parte del jurado de La Academia, Hernán armó las valijas y se instaló transitoriamente en Argentina. Sin embargo, y tal como dijo en la entrevista con Hay que ver, considera a Granada, España como “mi casa”.

SEGUIR LEYENDO: