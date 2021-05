Rocío Pardo, la novia de Ulises Bueno, reveló con qué frase la encaró el cantante cuando la conoció

Ulises Bueno y la historia de amor con su novia

A principios de este año, Ulises Bueno reveló que estaba en pareja con Rocío Pardo, bailarina y actriz, quien en 2017 lo acompañó cuando el cuartetero cantó el tema Mi dulce niña en la apertura de ShowMatch. Esta vez, volvieron al programa emparejados por dos: desde el corazón y también como participantes de La Academia, el nuevo formato de certamen del programa conducido por Marcelo Tinelli.

“Ella tiene mucho que ver con que me haya animado a bailar”, dijo Ulises al salir a la pista, en la previa a que participaran. “Estoy superarchinervioso porque no es lo mío, pero vamos a dejar que fluya. Los ensayos salieron bien, le pusimos la mejor”, agregó el cantante.

“¿Como anda la especialista?”, preguntó Tinelli. Y antes de que ella contestara, agregó: “¿Es verdad que te tiró los galgos en el 2017? Recordame por favor eso”, indagó el conductor. “Sí, sí, es real”, dijo ella con una sonrisa. “Él vino a hacer la apertura y ahí fue donde te vio, ¿no?”, recordó Marcelo, para darle el pie a Rocío a que contara lo que pasó una vez terminada la canción de Ulises.

“ Terminamos de bailar y me dice: ‘Uy, te rompería la boca de un beso ’”, contó Pardo, despertando las carcajadas en el estudio. “Ah, no es que te dijo: ‘Ay, mirá que bien que están las pantallas, ¿qué te parecen a vos? No, te dijo: ‘Te rompería la boca de un beso’, así, derecho”, chicaneó Tinelli.

“Sí”, atinó a decir ella, entre más risas. “¿Está bien o no?”, preguntó Ulises sobre su estilo de galantería. Pero en aquel momento, al parecer, no obtuvo resultados positivos. “Y yo lo saque cagando, besito. Le dije que no, chau”, contestó Rocío.

Recién en el verano de 2021, Ulises y Rocío volvieron a coincidir en tiempo y espacio. “Nos volvimos a encontrar esta temporada, porque él estaba laburando en Villa Carlos Paz”, dijo Rocío, respecto a su presencia en la capital teatral de la provincia de Córdoba. Y Tinelli quiso saber: “No me digas que te dijo eso otra vez. ‘Ahora sí, dame el beso que te pedí hace cuatro años’”. “Algo así, algo así. Pero vino ella esta vez”, respondió Ulises, provocando una respuesta nerviosa de Rocío: “¡No, no, no... mentira!”.

Y agregó: “Le dije: ‘¿Te acordás que yo bailé con vos en la apertura?’”. Pero esta vez, fue Ulises el que le dio vuelta la cara, según contó Rocío. “Ahí yo dije chau, qué le pasa, me cortó el rostro. Me la devolvió cuatro año después”, dijo, mientras en las pantallas se veían las imágenes de aquel primer encuentro entre ambos, en la apertura de la temporada 2017 de ShowMatch.

El encuentro, fortuito, se dio porque el padre de Rocío, quien es un importante productor teatral, le pidió que lo ayudara con el trabajo. “Mi papá me pidió que vaya a trabajar con él. Entonces me mandó con Ulises y bueno... pasaron cosas”, dijo con una sonrisa pícara. “Pasan cosas en el país, no van a pasar en Carlos Paz”, replicó el conductor.

Para cerrar la previa, Ulises volvió a tomar la palabra haciendo referencia a sus dudosos dotes de bailarín: “Estamos muy bien. No me siento cómodo bailando, pero... todo el mundo tiene ganas de verme. Le ponemos la mejor, vamos a ver qué sale”, cerró el cantante.

