Mano a mano con Juanpa Zurita el actor que interpreta a Alex en Luis Miguel, la serie: “Hubo un quiebre en la relación entre ellos”

Juanpa Zurita, como hermano de Luis Miguel en la serie del "Sol de México".

Ser familiar de una celebridad puede ser, en muchas ocasiones, una tarea muy complicada. Aunque gozan de los muchos beneficios que da la fama, suelen sentir una presión extra que no pueden esquivar. De eso saben los hermanos del astro de la música mexicana, Luis Miguel. Alejandro y Sergio son los otros hijos del matrimonio de Marcela Basteri y Luis Gallego, los padres también del “Sol de México”, que vivieron a la sombra de la carrera de su hermano.

Juan Pablo Zurita es el encargado de darle vida a Alejandro (Álex, su apodo), el segundo en la línea descendiente de los Gallego que optó por usar el apellido materno en su vida de adulto. Un chico que sufrió al igual que Luis Miguel, la desaparición de su madre y el rigor de su padre. Alex se siente un “privilegiado” porque pudo disfrutar de más tiempo con Marcela que Luismi, ya que el artista siempre estaba de gira con su padre. Pero también sufrió los avatares de la fama de su hermano, a pesar de mostrarse siempre como un incondicional

En comunicación con Teleshow, Juanpa contó acerca de esta necesidad de Alex de mostrarse tal como es y de qué manera la música de Luis Miguel impactó en la cultura mexicana.

Entrevista a Juan Pablo Zurita

—Tu personaje tomó más protagonismo en esta temporada. Si tuvieras que elegir una escena o un episodio que más te haya impactado interpretando a Alex, ¿cuál sería?

—Creo que el episodio tres. El punto de la pelea de Micky contra Alex. Esta discusión que tienen. Para el personaje de Alex es un momento extremadamente especial, nunca lo hemos visto tener una postura ante nada, ni tampoco nunca lo hemos visto llevarle la contra a su hermano. De hecho lleva haciendo todo lo que le pide desde la temporada uno y llega este momento en que Alex por fin se cansa y por fin dice “Esto no es justo”, y que por fin cada quien tiene que tomar su rumbo, ¿no?. Hubo un quiebre en la relación entre ellos. Y también sumaría la escena del capítulo uno que comparte con Micky cuando le avisan de la noticia de su mamá. Creo que son las más importantes de Alex.

—¿Sentiste que faltaba darle vuelo al personaje de Alex?

—En la temporada uno quedó muy corto porque no sabíamos mucho sobre él ni de qué quería hacer. En esta temporada, que no hay madre ni hay padre, aparece la convivencia entre los hermanos, tenemos la oportunidad de adentrarnos en su vida un poco más.

—¿Pudiste entrar en contacto con Alejandro Basteri?

—Hablé con él desde antes de la temporada uno y en la temporada dos. Me ha ayudado a entender la dirección del personaje y cuál es su espectro para no salirme de este carril, para que siga siendo Alex.

Juanpa Zurita tuvo oportunidad de conocer a Luis Miguel (Foto: Instagram)

—¿Cómo lo definirías a este personaje? Porque es este hombre que está en las sombras de alguien tan famoso, tan fuerte..

—¡Claro!. Creo que Alex es alguien extremadamente fiel, noble, sensible, es familiar. Tiene un apoyo incondicional hacia su hermano. Claramente con la vida que le tocó y cómo se desenvolvió se pone en esta posición, de ser la sombra del hermano, que te pone a pensar qué hubiera pasado si tal vez Luis Miguel, no hubiera existido o hubiera tomado otra decisión, qué hubiera sido de la vida de Álex. Como que me pongo a pensar qué hubiera hecho Alex, qué camino hubiera tomado él. Pero el camino que él decidió tomar fue estar a full para su hermano.

—¿Cómo fue la incorporación del personaje de Sergio? Eran muy jóvenes para hacerse cargo de un niño pequeño

—El nuevo reto 100 por ciento de esta temporada, es qué se hace con “Serginho”. Porque fue fácil sacarlo de España y meterlo en una mansión, pero ahora que sea feliz, es otra cosa. Yo creo que ni Micky ni Alex estaban listos para algo así. Menos Micky, que no tenía tiempo de nada. Y Alex que está ahí apoyando, maniobrando que todo suceda bien y que todos estén bien. Era mucho para manejar mientras teníamos a Sergio ahí metido, solo y triste.

—Por tu edad seguramente no viviste el auge de Luis Miguel, entonces ¿cómo es tu relación con su música?

—Es un clásico, sus canciones no faltan nunca en una boda, no faltan en ciertos festejos. Obviamente hubo una época en que yo era más chico, si ibas a Acapulco era típico poner Luis Miguel. Yo no crecí con el auge de Luismi, tal vez sí mis papás. Pero sin duda alguna su música tuvo impacto y en la cultura mexicana pues Luis Miguel es un ícono extremadamente fuerte, que muchos hombres hoy adulan.

Juanpa junto a Diego Boneta (Instagram)

—¿Conocías toda la historia de Luis Miguel o fuiste conociendo a medida que te metías en la serie?

—No, yo no sabía nada de lo que era realmente. Y creo que mucha gente tampoco. Sólo sabía que era alguien extremadamente exitoso, un artista medio secreto y obviamente, a través de leer el guión, lees el primero y segundo te quedas con la boca abierta por las cosas que pasan.

—Crees que una de las claves del éxito de la serie, es que el público pudo descubrir al hombre detrás de la fama?

—Sí, claro. Creo que primero está el morbo de mucha gente, de querer entender qué pasó y quién era. Y luego está la excelente labor de escribir una serie buenísima donde tiene “cliffhanger” es decir que cada episodio acaba y dices “Ya quiero ver el otro!”. La narrativa se presenta de una forma para que sea llamativa y para cualquier tipo de audiencia, te guste o no Luis Miguel. La serie se podría llamar “Javier” y seguiría siendo una serie que está muy bien hecha, muy bien escrita. Entonces mezclando el gran equipo que tiene Netflix para esta producción con el morbo y la vida de una de las personas más características de México y Latinoamérica, pues sale un excelente producto. Ahora lo vemos y nos encanta, pero en su momento mucha gente dudó. “Híjole esto puede parecer una burla, una novela, una imitación.” Creo que es un equipo que ha puesto otro tipo de vara en cuanto a producciones.

—Ya estuviste en la Argentina, ¿cuándo te vamos a ver nuevamente por aquí?

—Extraño Buenos Aires. Fui a La Boca, a Puerto Madero, súper bonito Buenos Aires. Ahora está complicada la situación para viajar pero ¡con un poco de Fernet todo se arregla!.

SEGUÍ LEYENDO