Celeste Muriega prefiere estar soltera tras su romance fallido con Hernán Drago: “No estoy con ganas de conocer a nadie”

“Yo soy noviera. Estuve siete años en pareja y siempre la pasé en pareja. Por primera vez estoy disfrutando de estar sola de verdad”, aseguró Celeste Muriega sobre su separación de Alejo Clérici. Luego, la bailarina y conductora fue vinculada sentimentalmente con Hernán Drago, su compañero de Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece.

En una entrevista con Intrusos, la conductora explicó que había tenido un acercamiento con el modelo, pero luego la relación se enfrío y dejaron de hablar: “Hubo un momento que no tuvimos comunicación que solo nos veíamos en el programa (de Guido Kaczka). De hecho se notaba esa tensión y después volvimos a hablar cuando nos fuimos a Córdoba, recuperamos los mates”.

Celeste Muriega habló de Hernán Drago (Video: Intrusos, América)

Además, Muriega señaló el motivo por el que su vínculo se enfrío: “En Córdoba charlamos mucho, a partir de ahí la comunicación empezó de vuelta a fluir, eso se notó en el programa. Y es una relación de amistad... No sé si había enojo, pero yo dejo que fluya. Sí es una realidad que a partir de que se viralizó (el supuesto romance) se empezó a enfriar. No por mi parte. Yo dejé que fluyeran las cosas y no se dieron”.

Luego, la ex participante del Bailando afirmó que Hernán no está acostumbrado a hablar de su vida privada y por ese motivo casi no habla de la amistad que tienen. “Está bien que lo haga. Lo respeto y está buenísimo. Yo no tengo ningún problema de decir las cosas como son. También tengo cosas que me las guardo para mí”.

Tras las idas y vueltas con Drago, Celeste se sinceró y admitió: “Hoy en día estoy sola de verdad, tan ocupada y preocupada en el trabajo que me es indistinto lo que me pueda llegar a decir el resto...”. Cuando le preguntaron si descartaba un noviazgo a futuro con su colega, ella respondió: “No sé. No estoy con ganas de conocer a nadie”.

En Bienvenidos a bordo, Guido suele preguntarles a sus colegas sobre la relación que hay entre ellos, como una especie de juego. En una oportunidad, el conductor le dijo a Hernán: “Si tuvieras que caracterizar a Celeste Muriega... ¿qué te gusta y qué no te gusta de ella?”. El modelo le respondió: “Me gusta como baila”. Luego, agregó: “Y no me gusta... la impuntualidad”. Ella se rio y confirmó la apreciación de él.

“¿Y vos, Celeste? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas dirías: ‘Herni, esto no me va’?”, preguntó Kaczka. “Me gusta su humildad, es simple, sencillo. Tiré tres”, respondió la bailarina. “¿Y qué no te gusta?”, le consultó el conductor. Ante el silencio pensativo de Celeste, Guido se la jugó: “‘Su soberbia’, tiene ganas de decir, locutor, es increíble”. “No, no... que sea demasiado prolijo, demasiado puntual, es un poquito obse...”, afirmó ella, con más risas y ante la incredulidad de Drago, quien se encogió de hombros. “¿De qué se ríe, Drago? ‘El que solo se ríe, de sus picardías se acuerda’”, inquirió Guido. “No, me acordé de un chiste de Rodrigo Vagoneta”, cerró el modelo.





