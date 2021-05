Después de haberse inoculado, Eric Clapton se pronunció en contra de la vacuna del coronavirus: “Creí que nunca volvería a tocar”

Eric Clapton dijo haber tenido una mala experiencia con la vacuna contra el coronavirus producida por AstraZeneca (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Eric Clapton dijo haber tenido una mala experiencia con la vacuna contra el coronavirus producida por AstraZeneca. El músico, que tiene 76 años, recibió la primera dosis en febrero y seis semanas después la segunda. Y calificó su experiencia como “desastrosa” .

Desde el comienzo de la pandemia, el intérprete de “Cocaine” viene apoyando a líderes anticuarentena y ahora también se pronunció como un antivacunas pese a haberse inoculado.

“Me dieron el primer pinchazo de AZ y enseguida tuve reacciones severas que duraron diez días. Finalmente me recuperé y me dijeron que pasarían doce semanas antes del segundo”, dijo Clapton en una carta que le envió a Robin Monotti Graziadei, un arquitecto italiano que vive en Londres y que se transformó en un referente de los anticuarentena. Con el permiso del músico, este último compartió el texto en su canal de Telegram, el cual cuenta con casi 8 mil suscriptores.

“Aproximadamente seis semanas después me ofrecieron y me pusieron la segunda inyección de AZ, pero con un poco más de conocimiento de los peligros”, contó Clapton. “ No hace falta decir que las reacciones fueron desastrosas: mis manos y pies estaban congelados, entumecidos o ardiendo, y quedaron prácticamente inutilizados durante dos semanas ”, describió.

“Creí que nunca volvería a tocar (sufro de neuropatía periférica y nunca debería haberme acercado a la aguja). Pero la propaganda decía que la vacuna era segura para todos”, aseguró con cierto dramatismo.

La carta completa y en inglés de Eric Clapton acerca de las reacciones que sufrió tras inocularse la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus (Foto: Telegram @robinmg)

“Sigo recorriendo el camino de la rebelión pasiva y trato cumplir las reglas para poder amar activamente a mi familia, pero es difícil morderme la lengua con lo que ahora sé”, dijo también.

En el texto, Clapton también habló sobre la aparición de “héroes” como el político británico anticuarentena Desmond Swayne, y exaltó la existencia de diversos canales de YouTube que siguen esa línea y adhieren a teorías conspirativas.

Esta no es la primera vez que Eric Clapton dio su opinión acerca de la cuarentena y el confinamiento: en diciembre, y a propósito del lanzamiento de “Stand and Deliver”, la canción anticuarentena de Van Morrison en cuya grabación participó, dijo: “Ahí fue cuando encontré mi voz, y aunque estaba cantando sus palabras (las de Van Morrison) hicieron eco en mi corazón. Grabé ‘Stand and Deliver’ en 2020 e inmediatamente recibí desdén y menosprecio”.

“Creí que nunca volvería a tocar", dijo Eric Clapton sobre los efectos secundarios que sufrió tras vacunarse contra el coronavirus (Photo by Matthew Baker/Getty Images)

El ex líder de Cream también tocó en “Where Have All the Rebels Gone?” de Van Morrison, una canción del disco Latest Record Project Vol. 1, que tiene una letra anticuarentena. “No es agresiva ni provocativa, sólo pregunta: ‘¿Dónde se han ido todos los rebeldes? Escondidos detrás de las pantallas de sus computadoras. ¿Dónde está el espíritu, dónde está el alma? ¿Dónde se han ido todos los rebeldes?’”, dijo Clapton.

“Somos muchos los que apoyamos a Van y sus esfuerzos por salvar la música en vivo; él es una inspiración. Debemos ponernos de pie y ser contados porque necesitamos encontrar una salida a este lío. La alternativa es no pensar en trabajar. Es posible que la música en vivo nunca se recupere ”, argumentó el experimentado guitarrista a la vez en que analizó el devenir de la industria musical ante la pandemia.

“He sido un rebelde toda mi vida, contra la tiranía y la autoridad arrogante, que es lo que tenemos ahora. Pero también anhelo el compañerismo, la compasión y el amor... Creo que con estas cosas podemos prevalecer”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: