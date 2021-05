Ángel de Brito y Cinthia Fernández se enfrentaron a Horacio Cabak: “Parece que se volvió adicto a esta famita que no le sirve”

Ángel de Brito y Cinthia Fernández se enfrentaron a Horacio Cabak

Aunque hasta el sábado pasado se había negado a dar detalles de su escandalosa separación, Horacio Cabak visitó PH, Podemos hablar (Telefe) y se refirió sorpresivamente a la crisis matrimonial que mantuvo con su mujer Verónica Soldato. Tras dar detalles de su internación por coronavirus y avanzar al punto de encuentro cuando Andy Kusnetzoff les preguntó a sus invitados quiénes habían llorado en el último tiempo, el conductor comenzó a relatar cómo vivió la mediatización de su ruptura.

“Tuve una semana impensada”, fueron sus primeras palabras. Y, acto seguido, definió al escándalo que lo tuvo como protagonista durante unos días con acusaciones de infidelidad por parte su mujer como “una verdadera locura”. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter, Ángel De Brito sorprendió al postear una foto de la participación del ex modelo y panelista de Polémica en el bar (América) en el programa y agregó, irónico: “Pasen al punto de encuentro los que siempre culpan a LAM o Ángel De Brito”. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y Cabak escribió: “¿Siempre? Abrazo”.

El ida y vuelta entre Ángel de Brito y Horacio Cabak en las redes sociales

Esas dos palabras fueron el puntapié inicial para un intenso ida y vuelta. “Fijate donde metés los dedos, ya te electrocutaste una vez y nosotros te perdonamos la vida. Abrazo, Horacio”, continuó De Brito. Junto a sus palabras, el conductor de las mañanas de El Trece compartió una foto en la que el periodista había linkeado tuits que criticaban los contenidos del ciclo.

En tanto, Cinthia Fernández salió en defensa del ciclo del cual participa y le contestó a su colega: “Este es guapo cibernéticamente, pero si alguien ve los huevos de Cabak por algún lado, chiflen que aún los seguimos buscando”. Horacio no pudo evitar quedarse callado y decidió responderle a la panelista de LAM. “Abbey Díaz. La nieta de Horacio Guarany. El nuevo faro moral de occidente”, escribió.

El ida y vuelta entre Cinthia Fernández y Horacio Cabak en las redes sociales

“Pobre, ¿te quedaste sin argumento? No esperaba menos de vos. Tu maltrato hacia las mujeres, cómo te manejás con las mujeres en tu vida. Eso es menos grave que mostrar las tetitas”, retrucó Fernández, indignada. La polémica que se inició el domingo por la tarde, llegó este lunes a Los ángeles de la mañana, donde Ángel De Brito hizo referencia al tema.

“Cinthia lo estaba criticando y él le contestó con lo de Abbey. Ahí mostró la hilacha. Parece que se volvió adicto a esta famita que no le sirve, obviamente, ni para su carrera ni para todo lo que venía haciendo. Me parece que está como descontrolado”, lanzó el conductor del ciclo. Cinthia acotó lo mismo que en redes: “Pobrecito, no tiene argumento y eso demuestra lo que es, el maltrato constante”. Y sus compañeras salieron en defensa de la ex de Baclini al señalar que “lo que le contestó Horacio a Cinthia es machismo puro”.

“Dale, Cabak, yo todavía estoy buscando tus huevos, no sé dónde están. Responde con un poquito más de altura o no respondas y quedate callado, que era lo que te convenía desde el principio”, concluyó una enfurecida Cinthia Fernández.

Recordemos que frente a Andy Kusnetzoff, el conductor de La Jaula de la Moda (Magazine) dijo sobre el escándalo amoroso: “La reacción de mi mujer me sorprendió, mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción. A ella le salió esa. La entendí y después me explicó”.

Horacio Cabak habló en PH de su escándalo familiar

Lo más llamativo de la actitud de Horacio Cabak fue que hace semanas interpuso a través de sus abogados, Fernando Burlando y Elba Marcovecchio, un bozal legal para evitar que se sigan difundiendo datos sobre su situación conyugal en los medios.

En ese momento, la decisión del juzgado civil 78 ordenaba “la prohibición de difundir, divulgar, exhibir, exponer, aludir, nombrar, referenciar o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, contenido de los mismos, conversaciones o privadas, mensajes, audios, fotografías, imágenes, imágenes aún distorsionadas, videos, textos, así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar, vida de pareja y/o eventuales desavenencias de los señores Verónica Soldato y Horacio Cabak en medios televisivos, gráficos, radiales, digitales y/o publicación en páginas web bajo apercibimiento de finar una multa de 300 mil pesos por cada referencia, mención, difusión o alusión que se efectúe”.

SEGUIR LEYENDO: