Fama, dinero y una traición amorosa a la vista de todos: la vida de Sergio Denis, el artista que agonizó más de un año después de su último show

Durante más de 20 años Sergio Denis fue uno de los cantantes más exitosos de la Argentina. Su fama alcanzó niveles inesperados, ganó millones de dólares y grabó con las discográficas más importantes del mundo. Su sola presencia alcanzaba para llenar los estadios y teatros mas populares del país, como el Luna Park, el Gran Rex o el Ópera.

Sus canciones se convertían en hits y sonaban todos los días en las radios. Los festivales más importantes de Argentina y Latinoamérica querían contar con su presencia. Uno de sus temas más conocidos, “Te quiero tanto”, fue elegido por las hinchadas de futbol casi como un himno para alentar a sus equipos. Compuso más de 200 canciones y las estadísticas señalan que entre 1985 y 1994 fue el cantante argentino que más dinero ganó por derechos de autor.

Sus ojos claros, su pelo blanco, su piel permanentemente bronceada y su actitud de galán lo llevaron a estar rodeado siempre de mujeres hermosas. Entre tantos amores, mantuvo un noviazgo de ocho meses con Susana Giménez y se dice que vivió un affaire con Cris Morena. Su última pareja conocida fue Verónica Monti, una mujer 30 años menor, que había sido compañera del colegio de su hija.

Como Sandro o Palito Ortega, Sergio Denis fue un ícono indiscutido de la música argentina.

"La vida es hoy", la canción que Sergio Denis le dedicó a Susana Giménez

Pero un día la suerte empezó a serle esquiva y comenzaron los problemas. Se quedó sin voz, lo tuvieron que operar, fue a la quiebra y estuvo preso acusado de fraude, su hijo fue atropellado por un tren al cruzar mal las vías, una novia a la que le llevaba 35 años lo engañó por televisión frente a millones de personas, sufrió dos infartos a los que sobrevivió de milagro: permaneció 17 minutos muerto.

Tiempo después estuvo internado en una clínica psiquiátrica de Palermo por estrés. Están quienes afirman que entró bajo un fuerte cuadro de depresión y angustia.

El 11 de marzo de 2019, a sus 69 años y mientras daba un recital por el Día de la Mujer en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, Denis se cayó del escenario a un foso de casi tres metros de profundidad. Y ya no volvería a despertarse.

Descendiente de alemanes y españoles, Héctor Omar Hoffman -tal su verdadero nombre- nació el 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires. De pequeño ya cantaba en reuniones familiares y fiestas infantiles. A los 16 años formó Los Jockers. Cuatro años después, en 1969, se radicó en Buenos Aires y formó parte del grupo Los Bambis, con quienes grabaría su primer disco.

Al año siguiente y con la producción Francis Smith, Sergio Denis lanza su primer disco solista: “Te llamo para despedirme”. A partir de allí comenzaría una carrera llena de éxitos que lo llevarían a vender mas de dos millones de discos y a conquistar el publico no solo de la Argentina, sino también de varios países. El cantante rápidamente se convierte en “el novio de todas”.

Sergio Denis en el Luna Park en 1986





Durante la década del 80, los hits “¿Cómo estás, querida?”, “Vive”, “Gigante chiquito” y “Te quiero tanto” lo mantuvieron al tope de las ventas. Grabó con las grandes compañías discográficas de Estados Unidos como Columbia, TK, Polygram, EMI Odeon y BMG. Durante el paso por estas empresas completó 26 producciones, obteniendo éxitos tan notables que lo llevan a vender más de 6.500.000 discos.

A mediados de los 90 el brillo de su suerte comienza a opacarse. Luego de editar cuatro discos entre 1990 y 1995 aparecen los primeros problemas en su voz. Denis se ve obligado a parar y a cancelar varios shows, lo que representa el inicio de una racha adversa. El 11 de julio de 1997, en un confuso episodio, fue detenido por la policía, acusado de defraudaciones a entidades bancarias. Tras permanecer por algunas horas demorado, recuperó la libertad. Pero ese no sería su último problema con la Justicia.

Compilado canciones de cancha Sergio Denis





Seis años después, y tras la muerte de su padre en octubre de 2003, el cantautor fue nuevamente detenido: lo acusaron de librar cheques sin fondos y estar prófugo. Sergio fue arrestado a la salida de un canal de televisión, donde se había presentado para promocionar el que entonces era su último disco: Te llevo en la sangre. 24 horas tras las rejas y recuperó su libertad.

Quizás Denis haya pensado que su suerte no podía ser peor. Sin embargo, el destino parecía estar ensañado con él. El 17 de junio de 2005 el auto en el que viajaba su hijo mayor Federico, junto con un amigo, fue embestido y arrastrado 40 metros por un tren. Al parecer, los jóvenes intentaron cruzar las vías con las barreras bajas. El amigo de Federico murió en el acto, mientras que él fue internado de urgencia en el Hospital Pirovano. El hijo mayor de Denis no sufriría secuelas graves.

Sergio comenzaría el 2006 estrenando noviazgo con una joven llamada Melisa Durán, menor que él y más chica, incluso, que sus tres hijos (Bárbara, Victoria y el mencionado Federico). Lo que nunca se hubiera imaginado es que esa joven de 22 años le sería infiel por televisión y ante millones de espectadores durante su participación en el reality Gran Hermano. Despechado, Denis decidió terminar la relación de inmediato.

Sergio Denis y sus tres hijos Bárbara, Victoria y Federico (Foto: Instagram @barby_hoffmann)

14 de mayo de 2007 en Asunción del Paraguay Sergio Denis sufre una gravísima descompensación que deriva en un doble paro cardiorrespiratorio. El cantante se encontraba en la habitación del hotel para ofrecer una serie de shows en un restaurante de la capital paraguaya, cuando de pronto, por causa de una trombosis pulmonar, se descompensó y perdió el conocimiento. Es ingresado de urgencia al Sanatorio San Roque de esa ciudad, sin rastros de vida. Pasa 17 minutos muerto hasta que finalmente logra ser reanimado por los médicos y sobrevive.

“Sólo recuerdo que sentí una punzada tremenda en el abdomen. A pesar del dolor, alcancé a arrastrarme hasta el teléfono de la habitación, me contacté con la recepcionista del hotel y minutos después vi a dos personas que me tenían en el aire”, declaró Sergio, y aseguró que esa traumática experiencia, a diferencia de la que narró Víctor Sueiro, no le gustó para nada. “Yo tengo respeto por la gente que vio la luz, pero cuando me tocó cruzarme con la muerte me pareció un lugar de mierda”, declaró.

Aunque sus médicos le recomendaban llevar una vida más tranquila, Sergio hizo caso omiso a los pedidos de sus doctores y continuó con una rutina llena de exigencias, viajes y compromisos, apremiado por las deudas que debía pagar y los problemas familiares que arrastraba desde hacía años. Su vida parecía estar marcada por el drama y los problemas. Este músico que tuvo éxito, dinero, amor y fama, como él mismo reconocía, atravesaba el momento más difícil de su vida.

Sergio Denis sobre el escenario, su lugar favorito

Tan importante serían sus apremios económicos que ni siquiera durante la última internación en la clínica neuropsiquiátrica habría podido descansar completamente. Según algunas versiones, habría salido por lo menos en dos oportunidades del centro médico para realizar shows privados.

Después de haber cosechado una importante carrera musical durante casi cinco décadas, Sergio Denis llegó a aquella fatídica noche de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, donde tras una fuerte caída luchó con aquella valentía y entereza de siempre, pero esta vez perdió una batalla agónica.

El 11 de marzo del 2019, el cantante estaba brindando un show y cuando se disponía a interpretar el tema con el que se lanzó a la fama -“Te llamo para despedirme”- cayó del escenario al foso de orquesta. Fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Ángel C. Padilla.

La directora del hospital, Olga Fernández, explicó que Denis presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”. Los primeros partes no eran para nada alentadores. Incluso Nora Hoffmann, hermana del músico, dijo que estaba “más en manos de Dios que de los médicos”.

Tras ser trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario se le practicaron varias intervenciones. Pero nunca más volvería a despertarse. Sergio Denis murió en la mañana del viernes 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años, luego de permanecer un año y dos meses en coma.

Así fue la caída de Sergio Denis





Su amigo y abogado Diego Colombo lleva adelante la causa penal que se inició contra Raúl Francisco Armisén, titular del teatro Mercedes Sosa, por la caída de Denis. En la misma interviene la Fiscalía Número 1 en lo Criminal de Tucumán, que designó la realización de una junta médica para analizar los motivos que provocaron la muerte del artista.

“El día 22 de abril se reunió la Junta Médica y dictaminó que la caída que sufrió la victima generó daños irreversibles que evolucionaron en forma desfavorable para la salud con progresión en el tiempo y es causa del óbito del señor Héctor Hoffman , el día 15 de mayo del 2020 productor de un paro cardiorespiratorio”, detalló Colombo en diálogo con Teleshow. “Ahora está para resolver y designar fecha de parte de la fiscal, y tomarle declaración indagatoria al señor Raúl Armisen para que lo haga en calidad de imputado del delito de homicidio”, agregó.

Héctor Omar Hoffman pudo haberse convertido en un cantante de culto, cuando todo lo que tocaba se convertía en oro. Sin embargo, la vida lo empujó a transitar un camino espinoso. Esta fue la vida de Sergio Denis, plagada de dramas y problemas y un corazón que no pudo soportar los embates de tantas presiones.

SEGUIR LEYENDO: