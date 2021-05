La reacción de Martín Salwe cuando le confirmaron que sería el nuevo locutor de ShowMatch: “Me puse a llorar”

La emoción de Martín Salwe al ser confirmado como locutor de Showmatch (Audio: "Mientras tanto" - Mucha Radio)

En las últimas horas, y a solo cinco días del inicio de una nueva temporada de Showmatch, Marcela Feudale sorprendió al anunciar que por el momento no participará del emblemático ciclo de Marcelo Tinelli, con quien hacía 27 años que trabajaba.

“Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, explicó ella en el ciclo radial Feudale Café, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5), con el fin de evitar malos entendidos o especulaciones sobre su relación laboral con el creador de la productora LaFlia. Y agregó: “Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Pero hasta que no estuviera vacunada, no quería salir de casa. Que tomase él la determinación... Y si podía esperarme hasta que yo me vacunara o que si realmente sentía que no me podía esperar que hiciera uso de mi espacio y de mi lugar profesional como él determinase que tenía que ser”.

Marcela explicó por qué decidió no participar en ShowMatch y la charla que mantuvo con Tinelli (Crédito: Feudale Café / FM Cielo)

A los 15 minutos recibió un mensaje del conductor: “La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’.

En este contexto, Martín Salwe, quien fuera locutor del Cantando 2020, fue elegido como su reemplazante. En diálogo con Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto, que se emite por Mucha Radio, habló sobre lo que significó para él esta oportunidad laboral. “Me emocionó, cuando me llamaron, me lo confirmaron más que nada, literalmente me puse a llorar. Después las fichas fueron cayendo, pero la primera reacción que tuve fue llanto”, comenzó relatando. En esa línea, contó cómo le llegó la propuesta: “Primero estaba la posibilidad de que no esté Marcela, no sé bien los motivos. Y de la posibilidad a la confirmación, pasaron dos semanas, que fueron pura ansiedad. Y después me llamó el Chato y me lo confirmó, y creo que después un audio de Guille Hoppe, el hermano de Fede”.

Salwe también reveló cómo será su labor en el clásico programa de El Trece. “Me pidieron acompañar, escuchar a Marcelo, reírse, porque el laburo principal es ser reidores de todo lo que suceda. Además, el viernes haré algo de humor”.

Respecto a la ausencia y un posible retorno de La Enana, señaló: “Yo te soy sincero, a mí no me dijeron nada. No desmiento lo que ella dijo, ni lo sé. Yo esté ahí un minuto, una gala, un ritmo, 15 días, para mí es un sueño cumplido, y voy a estar súper feliz. Ojalá podamos convivir, yo no compartí mucho con Marcela, ni tampoco con el Chino, Larry o Carna. Yo los admiro a todos ellos, siempre quise ser parte de Showmatch, es un sueño cumplido. Ojalá que si Marcela está más adelante podamos estar todos juntos”.

Por último, en relación a su participación en el Cantando, indicó: “Ahí a veces me metía de más y quedaba desubicado, y a veces era un gol, y eso hizo que mi laburo se destaque. Aclaro que con Nacha no pasó nada, con Mediavilla también. Todo fue fluyendo y terminó siendo un personaje el locutor del Cantando, mucha gente seguro no le gustó, a otra le encantó, pero yo volvía a mi casa súper feliz”.

SEGUIR LEYENDO: