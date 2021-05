Roberto García Moritán mostró los mensajes de Pampita: “Estoy en el chino comprando algo”

Roberto García Moritán mostró los mensajes de Pampita (Video: "Debo Decir", América)

En los tiempos que corren, pocos famosos se animan a mostrar lo que guardan en sus teléfonos celulares. Sin embargo, invitado a Debo Decir, por América, Roberto García Moritán aceptó el desafío de participar de la sección Nada que ocultar, en la que cada uno de los presentes tiene que elegir una aplicación a requerimiento del conductor del ciclo. “No te tengo miedo”, le dijo el financista a Luis Novaresio. Y éste, sin dudarlo, le pidió que muestre su WhatsApp.

“Queremos escuchar el último mensaje de audio que te mandó Pampita”, le pidió entonces el anfitrión. Y aclaró: “Es gente difícil la de esta producción”. Sin embargo, el marido de Carolina Ardohain buscó en su aparato y, aunque al principio preguntó si lo podía escuchar él primero, se animó a ponerlo al aire sin vueltas. “Estoy en la esquina, en el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor?”, se le escuchó decir cariñosamente a la modelo. Y el resto de los famosos que estaban en el living, Sergio Lapegüe, Nati Jota y Agustina Kämpfer, se unieron en una exclamación.

Así, luego de poner en alta voz por segunda vez el mensaje, García Moritán preguntó orgulloso: “¿Qué le pido? Va al chino también...”. Y es que, a decir verdad, pocos podrían imaginarse a la actual conductora de Pampita Online, por Net, haciendo las compras en el negocio del barrio. Entonces, Kämpfer contó que había visto de refilón un video en el que la modelo le mandaba un beso a su marido. Y él aclaró que era habitual que ella le mandara este tipo de mensajes.

“¿Se puede mostrar alguno o es complicado?”, aventuró entonces Novaresio. Y el financista aceptó el desafío, no sin antes aclarar que en este caso si necesitaba chequear el material antes. Pero enseguida mostró su celular a cámara y se pudo ver a la modelo tirándole un beso y mostrando su pancita de seis meses de embarazo. “La verdad que soy una persona con mucha suerte”, dijo García Moritán frente a los elogios que del resto de los invitados le hacían a su esposa.

Pampita y García Moritán llevan casi dos años juntos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Entonces, Novaresio le preguntó si pensaba, antes de conocerla, que iba a poder estar con la top model. “Imposible. Pero bueno, me animé. Yo pasé toda mi universidad admirándola a distancia. Y me parecía la mujer más linda de la Argentina”, dijo el financista. Y, cuando Nati le preguntó si sentía que “robaba” al estar con ella, se sinceró diciendo que “sí”.

Pero, como si tamaña declaración de amor no bastara, García Moritán agregó: “Es inteligente, es una madre espectacular, es emprendedora, me aconseja bien, me acompaña...”. Y dejó en claro que está “totalmente” enamorado de la mujer con la que se casó en noviembre de 2019 y con la que está esperando una hija para fines del mes de junio.

Cabe recordar que el financista ya es padre de Delfina y Bautista, de su matrimonio anterior con Milagro Brito. En tanto Pampita tuvo a Blanquita (fallecida en 2012), Beltrán, Benicio y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Sin embargo, desde el primer momento, ambos supieron que querían ensamblar y agrandar su familia. “Yo tenía ganas de enamorarme, formar una familia, sentarme a leer un libro y escuchar a los chicos correr a mi alrededor. Hacía mucho tiempo que no tenía un hogar y ahora gracias a Dios lo encontré”, dijo García Moritán en una entrevista reciente.

